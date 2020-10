Invitată la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, care a împlinit 13 an, Andreea Esca, vedeta postului de televiziune PRO TV a prezentat telespectatorilor 13 fotografii pe care nu le mai făcuse publice până acum.

Fotografiile prezentate de Andreea Esca au făcut furori, iar în timp ce depăna amintiri, șitirista de la PRO TV a făcut dezvăluiri despre unele dintre cele mai importante momente din viața ei.

Andreea Esca a povestit despre momentul în care a încasat primul salariu

Andreea Esca și-a câștigat primul salariu pe vremea când era la liceu. Aceasta a povestiti cum banii au fost cheltuiți pe o perche de cercei.

„Cred că 100 de lei. Am făcut figurație într-un film pentru copii. M-am dus cu ei la magazinul Eva, de unde mi-am cumpărat cercei”, a spus Andreea Esca.

Care este salariul uriaş al Andreei Esca

Nici după 20 de activitate neîntreruptă de la pupitrul ştirilor, nu se ştie exact ce salariu încasează lunat cunoscuta ştiristă Andreea Esca. Recent ea a afirmat că este mulţumită cu salariul pe care îl primeşte. Zvonurile potrivit cărora Andreea Esca ar primi 10.000 de euro pe lună, nu au fost nici confirmate, dar nici infirmate de Andreea Esca.

„Nu pot să vă spun ce salariu am. E ca și cum aș spune poanta unui banc. Aș strica tot. Asta e o legendă, trebuie să rămână așa. Ce pot să spun e că am un salariu pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am și bănuiesc că e și rentabil în economia business-ului, astfel încât toată lumea să meargă bine”, a declarat Andreea Esca, potrivit wowbiz.ro.