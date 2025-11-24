Andreea Marin despre pierderea mamei: Ce poate fi mai greu decât să se stingă mama în brațele tale, copil fiind”

Andreea Marin a explicat la un podcast cât a fost de dureros să își piardă mama la o vârstă atât de fragedă și faptul că acest lucru a marcat-o pe viață.

Prezentatoarea a explicat că moartea mamei a fost un eveniment cumplit pentru ea. Mai ales că cea care i-a dat viață s-a stins în brațele ei.

”Ce poate fi mai greu decât să-ți vezi mama că se stinge în brațele tale, copil fiind. Pur și simplu există anumite sentimente care dăinuie în noi oricât de departe ne-am duce în timp. Sunt zeci de ani, eram un copil, am aproape 51 de ani astăzi. Iar eu mi-am pierdut mama în primul deceniu din viață.

Aceasta a explicat că un astfel de eveniment nu poate fi trecut vederea. Drept urmare trauma s-a adâncit zeci de ani. ”Deci sunt peste 40 de ani. Sunt peste 40 de ani de când eu nu am mai întâlnit acel miros de parfum.

Și când am deschis capacul parfumului, te rog să mă crezi, mi-au dat lacrimile. Știi cum e atunci când ești în priză pentru că vrei să faci să dovedești, își spui că nu există o altă variantă decât să mergi înainte și toate astea sunt realitatea copilului Andreea de odinioară”, a mai spus ea.

De altfel, aceasta nu se ferește să spună că a apelat inclusiv la terapeut. ”Am început să lucrez cu mine și cu ajutorul unui terapeut la un moment dat și în mod miraculos mi-am revenit.

Chiar vreau să încurajez pe oricine trece printr-o traumă să înțeleagă că nu se poate trece fără să te doară, fără să lași corpul mintea sufletul să fie traversate de acea durere. Pentru că orice rană fizică atunci când apare nu trece miraculos, nu ne putem face că nu o vedem”, a explicat Andreea Marin.