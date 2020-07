View this post on Instagram

Aceasta plaja este la doar 25 de minute distanta de mine, dar astazi este a doua oara intr-un 1 an si 8 luni, cand reusesc sa ajung aici. 🥰🌊☀️ Este un loc linistit si plin de energie buna! 💫 Limonada nu este la fel de gustoasa ca cea pe care mi-o prepar eu acasa, dar este suficient de racoritoare pentru cele 33°☀️🍹 Sa avem o duminica linistita si plina de zambete! 🙏🏻🤗❤️ P.S. : Bronzul este de la solar…😋🙈