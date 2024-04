Politica Sebastian Burduja și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Promisiunile făcute







PNLSâmbătă dimineață, Sebastian Burduja și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al Capitalei. Sosind la sediul PNL cu motocicleta, candidatul a fost întâmpinat cu aplauze și aclamații de către liderii partidului.

Ținându-și cartea „Planul pentru București” în mână, Sebastian Burduja și-a reiterat viziunea și planurile pentru viitorul Capitalei, menționând în același timp că este o cursă dificilă, dar este una în care nu e singur.

Sebastian Burduja și-a depus candidatura la Primăria Bucureștiului

Burduja recunoaște că va fi o cursă electorală strânsă, mai ales că sunt patru candidați, dar spune că asta este „frumusețea democrației”, dând de înțeles că nu se lasă descurajat.

Candidatul PNL a mai punctat că este nu se teme de nimic, doar de Dumnezeu, și tocmai de aceea a acceptat să intre în cursa pentru Primăria Generală.

„Am făcut primul pas pentru schimbarea Bucureștiului. Este un moment important pentru că ei au șansa de care ei să fie mândri, un oraș în care să nu le mai fie teamă să-și trimită copiii la școală din cauza drogurilor, un oraș în care să aibă parcuri și spații verzi, un oraș în care să nu-și mai piardă timpul prețios cu familia în trafic, un oraș în care cu adevărat să o ducem cu toții mai bine.

Este o cursă dificilă, mai sunt puține până la alegeri. Este o cursă în patru și asta înseamnă de fapt frumusețea democrației”, a spus Sebastian Burduja.

Candidatul PNL a ținut să evidențieze că are foarte multă energie și o dorință extrem de mare de a lăsa în urma lui ceva bun.

PNL nu a fost de acord să susțină candidat al PSD

De asemenea, Sebastian Burduja a menționat că s-a pus problema să se susțină un candidat comun al PSD și PNL pentru alegeri, însă atunci el nu s-a identificat.

„Nu mă refer la domnul Cîrstoiu. Dar în ultima perioadă nu am putut fi de acord, și nici domnul președinte nu a fost de acord, și nici PNL nu a fost de acord să susțină unul dintre pretendenții la această cursă. Și e normal să fie așa, pentru că partidul e dator să ofere bucureștenilor o opțiune cu adevărat liberală”.

În continuare, acesta a lăudat administrațiile liberale din toată România, menționând că în acele județe românii o duc mai bine.

De asemenea, Sebastian Burduja a lansat un atac la adresa administrației lui Nicușor Dan, spunând că acesta parcă are „sindromul instalatorului”: „Cine a lucrat aici? Nu am mai văzut așa ceva. Nu am putu să fac nimic în toți acești ani”, a completat candidatul PNL la Primăria Generală.