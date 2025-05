Monden Andreea Esca și Amalia Enache. Ce se ascunde dincolo de ecran







Știrista de la PRO TV Amalia Enache a povestit cum se înțelege cu colega sa, Andreea Esca, dar și ce s-a schimbat în televiziune. Prezentatoarea a declarat că de 25 de ani este fidelă telespectatorilor și echipei sale.

Amalia Enache, de 25 de ani la Pro TV

„De 25 de ani sunt fidelă și telespectatorilor mei și echipei mele pentru că nu poți să iei un astfel de premiu, de performanță, de excelență, dacă nu ai o echipă care să aibă exact aceleași valori ca tine și să aibă aceeași responsabilitate.

Lucrurile s-au schimbat foarte mult în acești 25 de ani și acum cred că e cu atât mai clară comparația, având în vedere din câte alte surse încearcă oamenii în ziua de astăzi să își ia informația. Și cred că e cu atât mai mare provocarea să rămâi foarte fidel acestor valori, dintre care principala este să nu le înșel încrederea oamenilor”, a declarat aceasta.

Cum se înțelege cu Andreea Esca

Amalia Enache a declarat că se înțelege foarte bine cu Andreea Esca și Paula Herlo. Aceasta a povestit că a fost în weekend la pensiunea Andreei Esca pentru a uita puțin de problemele cu care se confruntă România în ultima vreme.

„Recent am petrecut un weekend împreună la Porumbacu, la Andreea, un weekend în care am râs, am vorbit de copiii noștri, am povestit, a fost weekendul ăla așa între prietene, în care ne-am simțit extraordinar de bine și în care am mai uitat un pic de lucrurile pe care le spunem la știri, pentru că toată lumea are tot felul de îngrijorări.

Lumea e într-un ritm acum și într-un tumult, pe care nu l-am mai văzut de mult la această intensitate și noi, la fel ca oamenii, avem nevoie să ne reamintim de realitatea imediat din jurul nostru, de familiile noastre, de prietenii noștri și să facem tot posibilul să ne simțim bine unii cu ceilalți”, a spus știrista.

Amalia Enache, despre fiica ei

Prezentatoarea a povestit și cum se înțelege cu fiica ei de 8 ani. Aceasta a declarat că o ajută cu temele și că o înțelege atunci când are chef de joacă.

„Contează mult energia părinților legată de responsabilitățile pe care le au copiii. Ar fi și nedrept să mă bazez pe ea să facă totul. Și cumva să știi că și înțeleg când nu are chef și are chef să se joace, dar învățăm disciplina și astea trebuie făcute”, a spus aceasta pentru Cancan.