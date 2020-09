Din câte se pare, șefii de la PRO TV ar intenționa să dea un ”boom de presă” cu povestea lor de dragoste, așa că le-ar fi interzis celor doi îndrăgostiți să apară ca un cuplu în public. Dar, cum dragostea-i mare, mai ales la început, cei doi nu s-au putut abţine, ca dovadă aceste imagini.

Afectat de plecarea din “Fermă” a Vivianei Sposub, George Burcea a oferit următoarele declarații: “Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare! Noi nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar, cum v-am spus și la începutul Fermei: eu mai am niște chestii de rezovat acasă, așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos, o să încerc să îmi rezolv treburile mele pe care le am cu cealaltă parte și, după aceea să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu? Viviana nu este o fată de rănit, Viviana nu este o fată de care să îți bați joc. Viviana este o fată pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi și să ai nevoie… și să… să o aperi, știi?!”, scrie România TV.

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu

Fanii emisiunii Ferma au fost extrem de triști atunci când au văzut că în urma duelului Viviana a fost nevoită să plece din competiție. Eliminarea acesteia s-a întâmplat exact când scenariul alături de Burcea abia se lega. Cei doi au avut drept pedeapsă misiunea de a se descurca zile întregi fiind legați la mâini. Cu toții au observat cât de bine s-au descurcat vedetele și ce conexiune frumoasă au avut în timpul acesta. Pe cei doi îi leagă și originile, fiind născuți în Botoșani, acolo unde au plănuit încă de când se aflau în Fermă să meargă împreună pentru a-și vizita părinții.