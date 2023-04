Andreea Bălan îi schimbă ca pe șosete. Cine e noua cucerire, după Jador? Un tânăr cunoscut pe TikTok…

Andreea Bălan a fost surprinsă în timp ce se săruta cu Jador, dar ambii artiști au negat că ar avea o relație. Fanii celor doi au crezut că finalista de la „America Express” și cântărețul de manele formează un cuplu. În ciuda acestor zvonuri, Andreea Bălan și-a văzut în continuare de cariera ei. Cântăreața le-a dat noi motive de speculații fanilor, după ce s-a afișat în ipostaze tandre alături de un tânăr viral pe TikTok, în vârstă de 23 de ani.

Este vorba de Marius Elisei, cu care jurata de la „Te cunosc de undeva” a început o colaborare. Andreea Bălan a postat un clip video în care cei doi se îmbrățișează și se sărută. Ulterior, internauții s-au întrebat dacă între cei doi există cu adevărat sentimente. În clipul postat se poate vedea cum Marius Elisei o sărută pe obraz pe Andreea Bălan și ulterior o îmbrățișează.

Ce spune Marius Elisei despre o posibilă relație cu Andreea Bălam

Mulți dintre fanii celor doi au lăsat diferite comentarii la clipul video postat pe TikTok. „Presimt că e un nou cuplu”, „Prima dată cu Jador și acum cine știe cu Marius”, „Sunteți împreună?”, „Ce tânăr ți-ai luat!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților. Marius Elisei a ținut să lămurească zvonurile privind relația pe care ar avea-o cu celebra artistă. Tânărul a spus că așa i se întâmplă de fiecare dată când postează un clip în care apare alături de o femeie.

„Așa se întâmplă pe TikTok. Cu oricine postez un TikTok, gata, suntem împreună. Bine, cu unele prietene am zis: «suntem verișori!». De fapt, nu suntem, dar ca să înțeleagă toată lumea că suntem neamuri și nu avem absolut nimic. Pe TikTok, cu oricine postezi, se interpretează că ești împreună. Chiar am pus un comentariu în care am zis: «nu suntem împreună!». De la început, primul comentariu a fost al meu, am specificat chestia asta”, a declarat Marius Elisei pentru Ego.ro.