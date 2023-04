Andreea Bălan primele declarații după sărutul cu Jador. „Trăiesc din plin … “

Drept urmare, vedeta, invitată la un post de televiziune a făcut lumină cu privire la ceea ce se întâmplă în viața ei personală. “Trăiesc din plin. Sunt mai ceva ca un rockstar. Eu sunt singură, adică n-am mai afișat nicio relație de aproape doi ani și nici nu am mai făcut declarații legate de viața mea personală, dacă sunt sau nu sunt cu cineva și atunci fiind văzută în club, s-a speculat că aș fi săptămâna trecută cu un coleg din trust, cu Cătălin Cazacu. Acum că sunt cu colegul meu, fratele meu, Jador. (…) Eu și Jador suntem colegi, lucrăm împreună și urmează să mai lansăm o piesă împreună”, a explicat blondina.

Ca să lămurească situația și să țină totuși fanii aproape, Andreea Bălan spune că este cât se poate de singură. „Nu sunt un cuplu cu nimeni. Nici cu Cazacu și nici cu Jador. Suntem la același impresar și avem foarte multe proiecte împreună și concerte. Pe 16 mai suntem în Belgia, apoi mergem în Iași. Nu se pune problema de o relație. Voi știți cum este el de îmbrățișează pe toată lumea.

Bărbaților li se scurg privirile după Andreea Bălan

Nu e singurul care are privirea aia când mă vede. Așa a plecat și Cătălin Cazacu când m-a văzut în club. Avem foarte multă treabă împreună, urmează să mai scoatem și o piesă împreună”, a mai spus vedeta. În cele din urmă, câtăreața a explicat totuși că încearcă să își țină viața personal pentru ea.



„Nu vreau să îmi mai expun viața personală. Chiar și atunci când o să fiu cu cineva, nu vreau să mai discut despre acest subiect. Mi se pare că eu am muncit foarte mult, iar eu la 20 de ani nu am trăit ce trebuia să trăiesc la 20 de ani. Profit acum când am o stabilitate și mă simt foarte bine să ies. Îmi împart viața între fetițele mele, carieră. Eu am foarte multă energie pentru că sunt disciplinată. Singura mea responsabilitate este față de fetițe și de mama.”