Andreea Bălan a vorbit deschis despre traumele din copilărie. Nu va uita niciodată bătăile primite de la tatăl său

Andreea Bălan a vorbit deschis despre traumele copilăriei sale. Celebra artistă a povestit despre momentele violente din familie și despre bătăile pe care le-a primit de la tatăl ei.

Deși acum a ajuns la vârsta de 38 de ani, ea nu poate uita momentele grele prin care a trecut când era doar un copil. Andreea Bălan a povestit că tatăl ei, Săndel Bălan, era extrem de dur cu ea. Cântăreața a rămas cu traume din copilărie și susține că niciun copil nu trebuie bătut.

Artista susține că cele mai multe momente de violență au avut loc din cauza carierei sale. Andreea Bălan era o copilă răzvrătită și uneori nu voia să urce pe scenă. Acelea erau momentele în care tatăl ei devenea dur.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, povestise Andreea Bălan în podcastul lui Cătălin Măruță.

Care este relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei

Din cauza violenței tatălui său, atunci când a împlinit 18 ani, artista a decis să fugă de acasă. S-a mutat în București cu chirie, iar prima mașină și-a luat-o în rate. Artista și-a acuzat tatăl că i-a cheltuit toți bani pe care ea i-a câștigat până să devină majoră.

„La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a mai spus artista.

Andreea Bălan a mărturisit că și-a iertat tatăl în momentul în care a devenit mamă.