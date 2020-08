Andreea Bălan și Tiberiu Argint și-au oficializat relația! Cei doi au publicat fotografii și imagini cu subînțeles, iar fanii au reacționat pe loc.

Aflată în plin divorț cu George Burcea, Andreea Bălan și-a găsit alinarea în brațele lui Tiberiu Argint. Cei doi formează un cuplu de aproximativ o lună, potrivit apropiaților. Tânărul este manager de vânzări la “Bang&Olufsen”, o companie daneză de lux care proiectează și produce aparate audio, televizoare și telefoane.

Cei doi se vedeau pe ascuns în apartamentul fratelui prezentatoarei de la TVR, situat pe Șoseaua Nicolae Titulescu din Capitală. Acum, însă, și-au asumat relația și au făcut anunțul pe Instagram.

În momentul de față se află în vacanță și s-au fotografiat pe aceeași barcă, publicând mesaje cu subînțeles. Andreea Bălan a scris: ”Atenție la tribord”, iar Tiberiu Argint a scris: ”Atenție la babord”, îndreptând arătătorul unul spre celălalt.

Săndel Bălan a făcut primele declarații despre relația fiicei sale, Andreea Bălan, cu Tiberiu Argint. Cunoscutul impresar ne-a mărturisit, în exclusivitate, că nu a apucat să-l cunoască pe noul iubit al artistei.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect” a spus Săndel Bălan, conform Cancan.

La sfârșitul lunii februarie, întreaga presă din România anunța că Andreea Bălan și George Burcea nu mai formează un cuplu, însă la acea vreme cei doi parteneri nu au vrut să ofere niciun detaliu.

După aproximativ două săptămâni după ce fel și fel de informații au apărut pe internet, cele două vedete au recunoscut oficial că s-au despărțit și că urmează să semneze actele de divorț, documente care nu ar fi fost finalizate nici până acum, după cum anunță presa mondenă din țara noastră.