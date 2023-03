Andreea Bălan, momente grele la America Express. A vrut să părăsească competiția

Andreea Bălan și Andreea Antonescu formează una dintre cele mai active echipe din competiția America Express de la Antena 1. Cele două artiste par să depășească orice obstacol și reușesc împreună să parcurgă probele fără mari probleme. Cu toate acestea, competiția este una care pune presiune pe concurenți, iar Andreea Bălan a fost pe punctul să renunțe la acest proiect.

Condițiile de viață și riscurile la care se expun concurenții nu sunt ușor de trecut cu vedere. Unele dintre vedete au clacat și chiar au ajuns în punctul în care să își dorească să părăsească competiția.

Andreea Bălan a povestit întreaga experiență din America Express și a susținut că cel mai greu moment a fost în etapa a cincea, când a intrat în cursa pentru ultima șansă. Artista a mărturisit că proba a fost atât de grea încât a vrut să plece acasă.

„Foarte greu a fost! Am vrut să plecăm acasă, eu am vrut să plec în etapa 5. Am intrat la cursa pentru ultima șansă și după aceea m-am ambiționat, mi-am dat seama că nu vreau să ne bată frații și nu am mai plecat”, a povestit cântăreața în emisiunea Xtra Night Show.

Ce a făcut-o pe Andreea Bălan să rămână în competiția America Express

Cele două artiste au reușit să treacă de etapa a cincea, însă Andreea Bălan era hotărâtă să părăsească competiția și să meargă acasă, la fetițele ei. Îi era foarte dor de familie și ar fi vrut să fie alături de copiii ei. Un mesaj a fost cel care a făcut-o pe vedetă să se răzgândească.

De ziua ei, Andreea Bălan a primit un mesaj video de fiicele sale. Acestea au rugat-o pe mama lor să rămână cât mai mult timp în competiție și, dacă se poate, să vină victorioasă acasă.

„Am zis că plecăm în 6, doar că în 6 mi-au făcut acea surpriză. Eu îi tot spuneam Andreei că nu mai vreau, că vreau la fetițe acasă, că îmi e dor de ele, iar și ei îi era dor.

În etapa a șasea am câștigat imunitatea și mi-au făcut surpriza, mi-au arătat de ziua mea un filmuleț cu Ella și Clara, iar ele mi-au ridicat moralul, pentru că în filmuleț ele spuneau să mă întorc acasă câștigătoare și atunci am trecut peste dorul față de ele, pentru că nu puteam să le spun că mami a venit acasă pe locul 6”, a mai adăugat Andreea Bălan.