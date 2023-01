Andreea Bălan, mesaj ferm pentru toate mamele divorțate. „Bărbații nu mai sunt atât ca pe vremuri”

Andreea Bălan a avut un mesaj pentru toate mamele care au divorțat. Artista a explicat că relațiile din ziua de azi nu mai sunt la fel ca cele din trecut. De asemenea, ea a încurajat toate mamele care au divorțat să încerce să își refacă viața, precum a vrut și ea să facă, pentru că este deja un lucru „ok”. „Bărbații nu mai sunt atât de pe long term ca pe vremuri și nu mai sunt atât de asumați”.

Jurata de la „Te cunosc de undeva” a adăugat că mamele divorțate trebuie să vadă partea plină a paharului. „Să vezi că ai doi copii minunați sau un copil sau trei sau câți ai, să privești că sunt un dar de la Dumnezeu și că indiferent dacă mai ești sau nu cu bărbatul respectiv, acei copiii sunt pe viață și sunt cu tine, te iubesc, îți dau o iubire pură”. Cântăreața a continuat prin a spune că fiecare clipă trebuie trăită pentru că nu o să știi niciodată care va fi ultimul moment pe care îl trăiești. „Ai clipit și nu mai ești pe pământ, puf!”, a mai spus Bălan.

Andreea Bălan și-a dorit custodia exclusivă a fetițelor ei

Andreea Bălan are două fete cu George Burcea. Este vorba de Ella Maya și Clara Maria. Judecătorii au decis să acorde custodie comună celor doi părinți. Fetițele locuiesc alături de mama lor. Actorul trebuie să plătească pensie alimentară și are un program de vizită. Cântăreața a explicat că fostul ei soț nu are restricții în ceea ce privește vizita fiicelor sale.

În ceea ce privește deciziile în legătură cu educația lor, locul unde acestea sunt tratate în caz că se îmbolnăvesc sunt luate de Andreea Bălan. Artista a spus că preferă ca ea să ia aceste decizii pentru că „eu mă ocup exclusiv de creșterea lor și, totodată, am discernământul să fac alegerile cele mai bune pentru ele. Noi suntem în apel acum pe acest subiect”, a spus Andreea Bălan pentru EGO.