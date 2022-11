Răsturnare de situație în ultimul proces dintre Andreea Bălan și George Burcea. Ce a decis instanța

Doar ca magistrații au stabilit că nu sunt ei competenți să ia o decizie, așa că au trimis dosarul Judecătoriei Sectorului 3, care cel mai probabil la anul vor începe dezbaterile în acest dosar. Andreea Bălan a depus cererea de chemare în judecată împotriva lui George Burcea în urmă cu două luni, iar conform documentelor atașate la dosar vedeta a solicitat ca instanța să ia măsuri urgente cu privire la mai multe afirmații publice ale actorului – afirmații care, în opinia sa, sunt mincinoase și calomnioase.

Scandal fără sfârșit între Andreea Bălan și George Burcea

În cererea de chemare în judecată, Andreea Bălan a cerut ca instanța să dispună ștergerea postărilor buclucașe și să îi interzică lui Burcea să mai facă afirmații mincinoase despre ea. De asemenea, Andreea Bălan a solicitat ca actorul să fie obligat de magistrați să achite toate cheltuielile de judecată. Printre postările indicate de Andreea Bălan se află și aceea în care George Burcea susținea că labradorul familiei, pe care artista îl iubește ca pe ochii din cap, ar fi fost maltratat de aceasta. La momentul respectiv, Andreea Bălan a declarat: „Cățelul e bolnav și necesită tratament zilnic, ceea ce eu și Buni am făcut luni de zile. Am facturile și rețetele de la veterinar, așa că ceea ce insinuează el este aberant și irelevant.

Acum e rândul lui să îl îngrijească și o să vadă că nu e ușor și ieftin deloc. Cred că e suficient că eu și Buni avem grijă de fete din toate punctele de vedere, măcar să aibă și el grijă de cățel. (…) Cățelul este bolnav, nu maltratat. Eu am avut foarte mare grijă de el. Îl iubim și am cheltuit foarte mult cu el. Veterinarul meu poate confirma și am și facturile și tratamentele aplicate. De aceea i l-am dat lui, să aibă și el grijă de el și să vadă ce înseamnă. E suficient că doar eu am grijă de copii”, a explicat la acel moment Andreea Bălan. Vedeta va trebui să mai aștepte însă până când judecătorii vor lua o decizie.