Alina Pușcaș a ajuns în stare gravă la spital. Niciun tratament nu a dat rezultate

Alina Pușcaș a ajuns din nou pe patul de spital. Prezentatoarea a început să se simtă rău în timp de filma finala show-ului Te cunosc de Undeva. A făcut febră mare și abia s-a mai putut ține pe picioare. A încercat inițial să se trateze acasă, dar boala s-a agravat. Avea demult dureri de spate, dar a crezut că totul este din cauza tocurilor înalte.

Mesaj pentru fani

Alina Pușcaș le-a povestit fanilor ei prin ce a trecut și a spus că acum se simte mai bine. „Nu am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine.

Simt că trebuie să vă dau câteva detalii, pentru că mi-ați scris foarte foarte mulți. Nu am putut să răspund tuturor, pentru că mi-a fost greu. Nu a fost vorba de nicio răceală, nici de gripă, nici de Covid, nimic din zona asta“, a scris Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

Febră foarte mare

După ce a făcut febră mai multe zile la rând, Alina Pușcaș a decis să meargî la spital pentru a face mai multe investigații. Medicii i-au spus că are un abces (o inflamație de natură infecțioasă) la rinichi.

„Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc, fără să am o deteriorare a stării de sănătate. Am avut 41 cu 7 și constant 40. Nu prea răspundea organismul la tratamentul clasic pe care îl folosim în general când facem febră.

Funcționa cam o oră și când mă ridicam din pat se activa îngrozitor de rapid. Am venit de urgență la Spitalul Militar din București. Azi noapte a fost prima oară când nu am mai făcut febră, Doamne ajută! Se pare că e vorba, de fapt, despre un abces pe rinichi. Eu nici măcar nu am știut că există așa ceva, se pare că sunt rare cazurile ”, a mai spus Alina Pușcaș, potrivit spynews.ro.