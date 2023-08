Andreea Antonescu și-a adus fiica, pe Sienna, în România, alături de ea. Tatăl, omul de afaceri Traian Spak a fost de acord ca fetița să revină din Statele Unite și să locuiască alături de mama ei. Fetița va fi înscrisă la o școală româneacă, în clasa a VI-a.

Andreea Antonescu a spus că fetița a ales să rămână, alături de ea și de sora ei mai mică, Venice.

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea. Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cum fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz”, a afirmat Andreea Antonescu.