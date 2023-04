Andreea Antonescu, decizie radicală după despărțirea de tatăl fetiței sale mici. Victor Vrînceanu: „Nu a vrut să împărțim timpul cu copilul 50% – 50%”

În urmă cu doar câteva săptămâni, Andreea Antonescu a anunțat că s-a despărțit de tatăl fetiței ei, Victor Vrînceanu, din cauza diferențelor de caracter. Acum, jurnalistul a declarat că nu a știut că fosta lui parteneră a făcut publică separarea, dar a recunoscut că povestea lor de dragoste s-a încheiat.

Victor Vrînceanu a povestit că a fost vorba despre o discuție calmă și că au realizat că nu pot să funcționeze împreună.

„ Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a declarat fostul iubit al Andreei Antonescu.

Jurnalistul a mai declarat că nu dorește să fie în lumina reflectoarelor, dar că înțelege că Andreea Antonescu este o persoană publică și că a trebuit să le dea explicații fanilor. „Dacă așa a simțit ea să facă…Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime. Meseria mea de ziarist nu are legătură cu prezentarea vieții mele personale în spațiul public”, a mai declarat Victor.

Ce se va întâmpla cu copilul Andreei Antonescu

Fostul iubit al Andreei Antonescu a mai declarat că i-a propus artistei să împartă timpul 50%-50% cu fetița lor, dar că nu a acceptat. Victor Vrînceanu a spus că nu i-a convenit să stea departe de copilul lui, dar că asta este situația.

„Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat. Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea”, a încheiat jurnalistul pentru Cancan.