Începând din februarie 2012, la adresa de pe strada Nicolae Drăgan, un dezvoltator imobiliar pe nume Ilie Ioniţă, pe numele de scenă „Zorilă”, a construit un bloc. Dar nu pe firmă, aşa cum se obişnuieşte. Ci pe persoană fizică. După ce blocul a fost gata, a început să vândă din el. Garsoniere şi apartamente. Iar oamenii au început să cumpere şi să se mute.

La parter, se află bomba de care vorbeam. O încrengătură de cabluri electrice, care de care mai gros, care de care legat mai aiurea, care trece fix pe lângă un contor de gaz metan, racordat la ţeava groasă care alimentează blocul. Orice scânteie, poate provoca un veritabil dezastru. În bloc locuiesc aproximativ 90 de familii. Multe dintre ele au copii mici. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că, în orice moment, un copil, sau chiar un adult neatent, poate atinge din greşeală acele fire şi se poate electrocuta mortal. La blocul din strada Nicolae Drăgan nr 5 A, Sectorul 5, fiecare plecare sau venire acasă este cu multă adrenalină.

Cum s-a ajuns la această situaţie? Blocul este, oficial, debranşat de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Şi totuşi, locatarii, au lumină, iar prin cablurile belite din ziduri circulă curent. Ce soluţie la debranşare a găsit Zorilă. În spatele blocului despre care vorbim, dezvoltatorul persoană fizică mai are un bloc. În care, la parter, şi-a păstrat pentru sufletul lui o garsonieră. Ei bine, la acea garsonieră, căreia, la cererea lui Zorilă, ENEL i-a făcut o extrapolare, este racordat, printr-un cablu care trece pe pământ, tot blocul vecin. Cam cum domiciliază (în acte) câte 80 de persoane în câte o prăpădită de garsonieră, ca să dovedească faptul că au locuinţă, pentru a cere cetăţenia română.

ENEL nu și-a pus niciodată problema cum o garsonieră consumă curent cât un bloc, primăria sectorului 5 s-a făcut că nu știe-nu vede, Pompierii și ISU n-au aflat nimic.

Cum se plăteau facturile de curent de ani de zile

Ana Maria Barbu, fost preşedinte al asociaţiei de locatatri, ne-a declarat în exclusivitate: „Am depus cereri pe la toate instituţiile. Inclusiv la primărie. Nu am primit decât un singur răspuns. De la E-distribuţie, care ne-a spus că branşarea blocului costă 50.000 de euro. Desigur că majoritatea locatarilor nu au aceşti bani. În plus, am şi fost păcăliţi. Vă spun cazul meu. Când am fost la notar şi am făcut actele de vânzare-cumpărare a apartamentului, notarul a scris foarte clar că îl voi primi cu toate utilităţile branşate: apă, gaze, lumină. Când am văzut dezastrul cu curentul, am fost să-i cer socoteală notarului. Cum de a eliberat un astfel de document, fără să facă o minimă verificare. Că eu dacă mă duc la ENEL să cer ceva, tot am nevoie de o chitanţă de lumină, o factură, ceva. Ştiţi ce mi-a răspuns? Că domnul Ilie Ioniţă a dat o declaraţie pe propria răspudere că blocul este branşat. Notăriţa l-a crezut, iar eu cu declaraţia aia am rămas.”

Aşadar, mai este vorba şi de fals sub semnătură privată. Dar Zorilă nu s-a oprit aici. A pus, peste bloc un administrator, pe care l-a agreat el. Tot locatar.

Fosta preşedintă de bloc susţine că cei doi sunt mână în mână în ceea ce priveşte facturile de curent. Mai exact, Ana Maria Barbu ne-a spus: „Noi nu plătim curentul pe adresele noastre. Ci pe garsonieră. Şi nu la furnizor. Ci la administrator. Căreia îi convine situaţia. După cum se poate observa, pentru fiecare apartament, au fost montate nişte contoare, care nu sunt însă omologate. Cine ştie de pe unde le-au făcut rost. Nimeni nu ştie dacă acestea arată corect consumul. Eu tind să cred că nu. Ei bine, cred că doamna administrator ar trebui să ne prezinte suma strânsă în baza cifrelor de pe contoarele noastre neomologate, pe care să o comparăm cu suma plătită la ENEL de garsoniera unde suntem noi racordaţi. S-ar putea ca sumele să nu coincidă deloc. Noi să plătim mult mai mult, pentru că nici nu ni se eliberează o chitanţă în regulă, cu serie şi ştampilă.”

În una dintre primele vizite pe care le-a făcut ca primar nou ales, Cristian Popescu Piedone a declarat în faţa locatarilor că problema dezamorsării bombei din strada Nicolae Drăgan va fi o prioritate pentru el. Până una-alta, ieri, o echipă de voluntari a început să monteze nişte panouri de rigips, astfel încât copiii să nu mai poată ajunge la fire, iar trecerea prin holul blocului să se facă mai în sigurnaţă.

Un alt bloc a ars. Locatarii sunt pe drumuri

Am aflat că Zorilă mai are în palmaresul lui de dezvoltator imobiliar, o nefăcută. În urmă cu doi ani, un bloc care se afla tot pe numele lui şi ridicat la două străzi de bomba despre care am vorbit, a luat foc. Oamenii au rămas pe drumuri şi îşi caută şi în ziua de azi dreptatea. Oameni necăjiţi, care locuiau în garsonierele sau apartamentele confort III din Ferentari. Nenorocirile acelea construite de Ceauşescu, care numai locuinţe nu se pot numi. Le-au vândut şi cu banii încasaţi pe ele au dat avans lui Zorilă pentru nişte apartamente omeneşti. Numai că blocul a ars, iar oamenii au rămas şi fără apartamentele de la Zorilă, şi fără chichineţele pe care le vânduseră. Adică, pe drumuri. Blocul care a ars este şi acum o ruină lugubră, bună de decor pentru apropiatul Halloween.

Desigur că toate acestea, Zorilă nu le putea face de capul lui. Cine l-a ajutat cine a închis ochii la ridicrea unor blocuri fără niciun fel de autorizație de construcție vom vedea, pentru că între timp s-a schimbat primarul la Sectorul 5. Primar care a declarat că a cerut deja o anchetă despre această situație.