Anchetă DNA la Poșta Română. Sunt vizate angajările și achizițiile publice. Precizările directorului general

Procurorii DNA au deschis o anchetă care vizează mai multe aspecte legate de activitatea Companiei Naționale Poșta Română din ultimii doi ani. În acest sens, au fost solicitate o serie de documente legate de concursurile de angajare, dar și care vizează o serie de contracte de prestări servicii și achiziții de bunuri făcute de instituție. De asemenea, sunt analizate și deplasările în străinătate ale unor persoane din cadrul Companiei Poșta Română.

Ancheta DNA este la început, dar după ce vor primi documentele solicitate și le vor studia, este de așteptat ca procurorii să înceapă și audierea unor persoane.

Directorul Poștei Române, Valentin Ștefan (foto), a precizat, într-o intervenție televizată, că astfel de verificări ale procurorilor au loc cu regularitate. El a spus că nu este nimic neobișnuit și că instituția sa va preda documentele solicitate într-o zi sau două.

Explicațiile directorului general al Poștei Române

Valentin Ștefan a mai precizat că sunt vizate aspecte legate de angajarea unor persoane din ultimii 30 de ani și că i-au fost cerute informații și documente din urmă cu mai mulți ani.

„Documentele pe care le-au solicitat săptămâna trecută acoperă o perioadă de peste 30 de ani. Noi pregătim acum documentele necesare încă din 1988. Există o multitudine de solicitări acolo, de la contracte de muncă, inclusiv deplasările poștei în străinătate”, a subliniat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Directorul Poștei Române a precizat că subalternii săi pleacă destul de des în străinătate, astfel că nu poate spune ce anume vizează procurorii. El a mai spus că se dorește o internaționalizare a activității instituției și astfel se justifică deplasările externe.

„Nu știu exact toate deplasările, acum, ale colegilor din companie. Se pleacă foarte mult din Poșta Română. Încercăm să internaționalizăm Poșta. Încercăm să o conectăm la tot ce înseamnă bussines global. Am avut ieșiri relativ dese, cred că am fost de trei ori anul trecut și de vreo 4-5 ori anul acesta”, a mai spus Valentin Ștefan.

Poșta Română este căpușată de 30 de ani

Potrivit spuselor sale, există mai multe plângeri formulate la DNA cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Poșta Română. Aceasta deoarece compania a fost victima unor interese și a fost căpușată de 30 de ani.

„Poșta e capușată de 30 de ani. În clipa în care lucrurile se schimbă, acest sistem ticăloșit reacționează. Exact asta se întâmplă acum. Mă bucur că această instituție (DNA) este interesată de Poștă Română. Și eu, ca director general, am făcut nenumărate plângeri, peste tot unde a fost nevoie, în ultimul an. Cred că este doar un rezultat al muncii echipei din care fac parte, din ultimul an. Că în sfârșit instituțiile statului sunt interesate și de Poșta Română”, a mai spus directorul, la Antena 3.