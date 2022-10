Anca Țurcașiu, cea mai așteptată vedetă de pe Onlyfans! „Când erai cu soțul nu te dezbrăcai”

Anca Țurcașiu face furori în mediul online, chiar dacă a ajuns 52 de ani. Vedeta nu se ascunde și postează pe rețelele de socializare poze cu formele ei de invidiat, iar fanii au cerut mai mult. Un internaut a fost fascinat de aspectul fizic al divei și a rugat-o să își facă OnlyFans, pentru un conținut mai indecent.

„Fă-ți și tu un Onlyfans, da’ să nu zici la nimeni, îmi spui doar mie…”, a fost mesajul surprinzător, postat de un internaut, pe contul Ancăi Țurcașiu. Cu toate astea, o altă persoană a criticat-o pentru felul în care pozează. Aceasta nu a apreciat ipostazele sexy ale Ancăi Țurcașiu. „Când erai cu soțul nu te dezbrăcai, chipurile erai pudică.(…) Ai o vârstă!”, a fost reacția unui urmăritor de pe Instagram, la o fotografie postată de Anca Țurcașiu, de la malul mării.

Secretul Ancăi Țurcașiu

Anca Țurcașiu are un corp de invidiat, dar face și mari sacrificii pentru asta. Vedeta a povestit că nu mănâncă deloc carne, lactate și că merge la sport. Aceasta a subliniat ca odihna contează, dar și motivația.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost, însă, foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm.”, a declarat Anca Țurcașiu, în cadrul unei emisiuni TV.

Ea a mai precizat că este împotriva operațiilor estetice. „Am făcut, pentru ridurile de pe frunte, o injecție. Mi-a imobilizat sprâncenele și nu le mai puteam ridica, pentru că îți amorțește toată fruntea și îți paralizează mușchii. A fost înfricoșător. Mi s-a părut că mi-au căzut pleoapele peste ochi. M-am rugat la Dumnezeu să treacă trei luni mai repede, să se ducă efectul. De atunci, nu am mai făcut nimic. Prefer să pot să îmi mișc fața decât să fiu ca o minge de plastic și să nu pot deschide gura. Am o părere foarte proastă despre acest subiect.”, a mărturisit Anca.