Anca Țurcașiu a vorbit despre divorțul de Cristian Georgescu. Cum a reușit să treacă peste acest eveniment și care sunt regretele legate de mariaj

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au format un cuplu discret și au încercat să își țină căsnicia departe de presa mondenă. Atunci când artista a anunțat public că divorțează, au început să apară diverse zvonuri legate de mariajul eșuat. Recent, ea a vorbit deschis despre cele petrecute în timpul căsniciei și despre regretele pe care le are.

A preferat mereu să fie discretă atunci când vine vorba despre viața personală, însă zvonurile legate de divorț au făcut-o să dezvăluie prin ce a trecut în timpul căsniciei cu medicul Cristian Georgescu. Anca Țurcașiu a mărturisit că a pus pe primul loc familia și a încercat ca lor să le fie bine. După o căsnicie de 23 ani eșuată, artista regretă că nu a avut grijă de ea și că s-a lăsat pe ultimul loc.

„N-am avut grijă de mine, să știi. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret, că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult. Veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate.

Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical”, a dezvăluit artista în cadrul podcast-ului Adinei Alberts.

Anca Țurcașiu s-a redescoperit după divorț

Artista a mărturisit că după 23 de ani de căsnicie a rămas singură și a reușit să se redescopere. Divorțul a fost o perioadă grea, însă a reușit să treacă peste cu ajutorul persoanelor din jurul ei. Anca Țurcașiu le sfătuiește pe femeile care sunt nefericite să aibă curajul să ceară ajutor pentru a trece peste probleme.

„Eu cred că 80% sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Și aici trag un semnal de alarmă, pentru că sunt multe femei care trec printr-o perioadă în care au impresia că mai bine își iau zilele decât să meargă mai departe, din diferite motive.

Sunt situații în care ai impresia că nu-ți intră aer în piept, că nu poți să respiri. Să strigi după ajutor este foarte important, să strigi după ajutor, pentru că nici nu poți realiza cum îți întinde Dumnezeu toate mâinile, toate pârghiile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a povestit Anca Țurcașiu.