Povestea de dragoste dintre Anca Țurcașiu și Gheoghe Gheorghiu. Care a fost motivul real al despărțirii

„Mă bucur că a vorbit frumos despre mine, pentru că am avut o relație frumoasă. Frumusețea nu mi-a adus prejudicii deloc. Frumusețea cred că vine cu ceva, este acel ceva ce iese din sinele tău prin privire, prin zâmbet, prin gesturi: carismă. Cred că asta este ceea ce cucerește mai mult decât frumusețea corpului sau a chipului. Astăzi eman energie, bucurie pentru fiecare zi, și asta se simte. Cel mai prețios lucru pe care îl avem pe aici nu sunt valorile materiale, ci timpul. timpul este cel mai prețios lucru pe care îl avem pe Pământ”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Viva.ro. Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre relația cu Anca Țurcașiu

Gheorghe Gheorghiu și Anca Țurcașiu au fost împreună timp de cinci ani. Între cei doi artiști există o diferență de vârstă de 16 ani, dar acest lucru nu părea să le afecteze relația. Artistul de muzică folk a explicat că cei doi nu mai puteau forma un cuplu din cauza compartamentului solistei. Gheorghiu a spus despre Anca Țurcașiu că era foarte narcisistă. Cei doi au păstrat o relație de prietenie chiar dacă s-au despărțit în urmă cu mulți ani.

,,Era narcisistă. Când îi ceream să mergem cu prietenii la un grătar, ea spunea că «mai bine citim o carte». Am rămas în relații bune, suntem prieteni, am fost împreună cinci ani. Era frumoasă, chiar prea frumoasă. Am fost foarte bine împreună, am făcut un grup cu Mihai Constantinescu și Anastasia, au fost vremuri frumoase. A fost o relație foarte frumoasă. Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu, dar așa a fost să fie”, a spus artistul în timpul emisiunii „La Măruță”.