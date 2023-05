Sursa: Romanovska1982 | Dreamstime.com

A murit o legendă a muzicii folk-pop. Melodiile sale au fost cântate de Bob Dylan și Elvis Presley

Un muzician important, cunoscut compozitor și cântăreț al mai multor hituri folk-pop a murit într-un spital, din Toronto. Gordon Lightfoot, a fost cunoscut pentru melodii precum „If You Could Read My Mind” sau „The Wreck of the Edmund Fitzgerald”. De-a lungul anilor a primit cinci nominalizări la premiile Grammy de-a lungul anilor și a câștigat 17 premii Juno, în Canada.