Eddie Van Halen, cofondator al trupei care-i purta numele, o legendă a muzicii rock, a murit la vârsta de 65 de ani. Artistul suferea de mai multă vreme de un cancer esofagian, iar după o luptă îndelungată, a cedat în fața bolii. Anunțul a fost făcut de publicația TMZ.

De altfel, moartea nu i-a luat prin surprindere pe cei apropiați artistului, rude și prieteni, dat fiind că informația cu privire la înrăutățirea stării sale de sănătate circula de câteva zile.

Toți erau conștienți că Eddie avea să piardă lupta cu boala dat fiind că boala nemiloasă i-a atacat mai multe organe, inclusive creierul.

În cele din urmă, Eddie Van Halen și-a găsit liniștea eternă pe un pat dintr-o rezervă a unui spital din Santa Monica. În ultimele ore el i-a avut alăturii pe fiul și pe soția sa, precu, și pe fratele său, și i-a avut alături, în ultimele clipe, pe soția și fiul său, dar și pe fratele său Alex, bateristul trupei care, în anii ’80 a devenit una dintre cele mai mari nume ale hard rock-ului și heavy metalul-ului.

Edward Lodewijk „Eddie” Van Halen a fost chitarist și textier american, de origine olandeză. El s-a născut la Amsterdam și a ajuns în Statele Unite în anul 1962. Împreună cu fratele său, Alex Van Hallen a fondat și a condus trupa hard rock Van Halen, care le-a preluat numele.

Van Halen se află în top 20 al celor mai bine vânduți artiști ai tuturor timpurilor, potrivit Bloomberg, iar formația a fost inclusă, în 2007 în Rock and Roll Hall of Fame in 2007.

În anul 2011, revista Rolling Stone l-a plasat pe poziția a opta, în topul celor mai buni 100 de chitariști din toate timpurile. O altă publicație, „Guitar World” l-a declarat cel mai bun chitarist din lume, în topul pe care l-a realizat.