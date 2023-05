Anca Țurcașiu a dezvăluit secretul siluetei sale. A eliminat complet din meniu o serie de alimente

Au trecut aproximativ 40 de ani de când a urcat prima dată pe scenă și a reușit să cucerească publicul cu vocea sa. În tot acest timp, Anca Țurcașiu s-a reinventat permanent și a reușit să rămână în atenția publicului. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că, deși are 53 de ani, se simte bine în corpul ei. Este mulțumită cu ea și crede că niciodată nu a fost mai bine ca acum.

În urmă ce ceva timp, Anca Țurcașiu a postat pe rețelele de socializare ce mănâncă într-o zi: castravete, avocado și două ouă fierte. În cadrul interviului, ea a dezvăluit că acesta nu este meniul ei zilnic, ci apelează la el doar în perioadele în care își dorește să scape de câteva kilograme. Totuși, alimentația ei este una strictă, din care a eliminat lactatele, carnea și toate produsele bogate în carbohidrați.

Totodată, Anca Țurcașiu a punctat faptul că este foarte strictă atunci când vine vorba de silueta ei. „Vizavi de siluetă, reel-ul acela l-am făcut într-un moment în care am vrut să dau jos trei kilograme și am reușit. Am mâncat foarte puțin, o singură dată pe zi. Acum nu mai fac asta. Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume, proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului și kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, citată de Viva!.

Anca Țurcașiu vorbește despre viciile sale

Artista consideră că, dacă există disciplină alimentară, nu sunt probleme cu kilogramele în plus. Ea niciodată nu face excese și este destul de strictă atunci când vine vorba despre meniul ei de zi cu zi. Anca Țurcașiu a dezvăluit și care sunt plăcerile ei vinovate.

„Am vicii, am mai spus asta. Am fost fumătoare toată viața, deci nu sunt perfectă. Ar trebui să elimin asta, știu. Un pahar cu vin roșu sec, din când în când, se adaugă la plăcerile mele nevinovate”, a mărturisit artista.

Anca Țurcașiu este extrem de încântată că face parte din proiectul „Te cunosc de undeva”. Apare în piese de teatru, însă și-ar dori pe viitor să joace într-un serial. Printre dorințele pe care le are este și aceea de a-și întâlni marea dragoste.

„Sunt foarte fericită pentru proiectul „Te cunosc de undeva!. Mă bucur mult că fac parte din el împreună cu Jean Gavril, am spectacolele în care joc – comediile, musicalul „Mamma Mia… Mi-ar plăcea să fiu surprinsă cu un rol frumos, important, într-un serial de televiziune. Și mi-ar mai plăcea să fiu surprinsă de marea iubire a vieții mele”, a concluzionat artista.