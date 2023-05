Gina Pistol, siluetă de invidiat înainte de nuntă. Cum a reușit prezentatoarea TV să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii

Gina Pistol și Smiley sunt în pragul nunții. Cei doi au dezvăluit public că vor deveni soț și soție și sunt acum în plin proces de pregătire pentru o ceremonie de vis. Cu atenția îndreptată către mireasă, Gina știe că trebuie să arate impecabil în ziua nunții.

Cum a reușit Gina Pistol să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii

„Am luat niște suplimente, am avut zile când am mâncat mai puțin… Unele când am mâncat mai mult. Din păcate, nu am avut energie să fac sport, să merg la sală”, a dezvăluit prezentatoarea TV. Aceasta a spus că în ultima vreme evitat să mai consume în cantități mari un anumit produs, dar a ținut și postul Paștelui.

„Nopțile nedormite în primii doi ani, când fetița se trezea des, probabil se văd acum. Am ținut și tot postul Paștelui. Am consumat mai puțină pâine. Poate și de la asta”, a completat Gina Pistol.

Aceasta a mai dezvăluit și că la nunta sa va purta două rochii de mireasă, menționând că fiica ei, Josephine, va fi și ea elegantă, dar va purta o rochiță complet diferită.

„Josephine va avea altă rochiță, nu ca a mea”.

Gina Pistol a urcat pe scenă alături de Smiley, la concertul pe care el l-a ținut la Sala Polivalentă, însă aceasta a mărturisit că aceea a fost o excepție și că ea nu vrea să fie cântăreață, chiar dacă un moment similar va avea loc la nunta lor. „A fost o excepție. Nu vreau să cânt. Andrei are alte lucruri mai importante de făcut, decât să mă convingă pe mine să mă răzgândesc”, a completat aceasta, potrivit Cancan.

Prezentatoarea TV și Smiley se căsătoresc

Recent, Smiley și Gina Pistol au dat marea veste, aceea că își vor uni destinele. „Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi”, a mărturisit Smiley.