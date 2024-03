Monden Anca Serea, influencerița care-și întreține familia numeroasă din blogging







Anca Serea este un influencer extrem de apreciat în România. Fosta prezentatoare a renunțat de ceva vreme la televiziune și s-a axat pe mediul online de unde câștigă bani frumoși.

Anca Sînă Serea a trecut de la prezentator la influencer fără să clipească. Mai ales că meseria din oline îi lasă timp mai mult să se poată ocupa de cei șase copii pe care îi are. Este extrem de apreciată de femei în special pentru modul impecabil în care arată.

Asta în ciuda faptului că a adus cei șase copii pe lume. Drept urmare și comunitatea ei este una destul de cuprinzătoare. Aproape jumătate de milion de oameni o urmăresc pe Instagram. Așa că și veniturile ei sunt destul de bune.

Deși nu a spus niciodată cât câștigă exact, faptul că își poate întreține familia ne duce cu gândul la sume măricele. „Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată.

Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect',

Anca Serea face ca influencer mai mult de 100.000 de euro pe an

Pe de altă parte, vedeta a recunoscut că sumele pe care le realizează depășesc suta de mii de euro. ”Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva.

Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult?

Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a spus vedeta la o emisiune televizată.

Nu ratează nicio noutate

Cert este că nu e tocmai ușor să fii mama a șase copii și să faci chiar și meseria asta. Cu toate acestea, vedeta își ține fanele la curent cu tot felul de proceduri de remodelare corporală.

Dar și cu alte tipuri de produse pe care le promovează în baza contractelor de publicitate pe care le are și le onorează.