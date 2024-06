Monden Anca Molnar a plecat zâmbind din viață. Sfatul prețios pe care l-a lăsat în urma sa







Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, a murit marți, 11 iunie, la vârsta de 35 de ani. Partenerul acesteia, Claudiu Molnar, a povestit prin câteva a trecut Anca, dar și care a fost ultima ei dorință. Tânăra, care a aflat că are o tumoare pe creier acum un an, a sperat până în ultimul moment că se va face bine. Medicii din Turcia au operat-o de două ori pe creier, dar totul a fost în zadar.

Anca Molnar spera să se vindece

„Important e să nu lași să te doboare nici măcar o boală, ci să o accepți. Important e să o accepți, dar să mergi mai departe pentru că ai așa oameni mulți în viața ta încât e păcat să o risipești”, spunea Anca Molnar la doar câteva zile când a primit diagnosticul.„Gata! Plecăm acasă… astăzi plec acasă”, au fost cuvintele tinerei după ce și-a încheiat tratamentul în Turcia. A plecat acasă, dar boala a reapărut.

Anca Molnar a luptat până în ultima clipă

Soțul Ancăi, Claudiu Molnar, a postat pe Facebook un mesaj emoționat despre lupta partenerei sale cu boala. El a scris că aceasta a luptat până în ultima clipă și că a avut speranță. Claudiu Molnar este convins că make-up artista îi va veghea pe toți cei dragi de sus.

Mesajul emoționant postat de soțul ei

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul postat de Claudiu Molnar pe pagina de Facebook a Ancăi.