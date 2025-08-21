Social

Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au dezvăluit prenumele fetiței lor. Reacții emoționante din partea fanilor

Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au dezvăluit prenumele fetiței lor. Reacții emoționante din partea fanilor
Republica Moldova. Devenită recent mamă, Anastasia Nichita a fost externată din maternitate alături de fetița sa nou-născută. Emoțiile au fost intense atunci când campioana a dezvăluit lumii întregi prenumele ales pentru micuță, un gest care a stârnit admirație și felicitări din partea fanilor.

Fetița a fost întâmpinată acasă cu brațele deschise: „Bine ai venit acasă, Mircea Kataleya-Maria!”, a mai scris ea în descrierea reel-ului.

În secțiunea de comentarii, internauții au felicitat-o pe campioană pentru numele ales. „Ce nume frumos!”, „Felicitări, va fi cea mai dulce și frumoasă viață alături de fetița voastră”, „Prințesa Kataleya”, „Prințesa KataleyaMaria, bun venit pe lume și o copilărie fericită să ai”.

Anastasia Nichita, vicecampioană olimpică și mămică pentru prima oară

În data de 18 august 2025, vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară. Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță și a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care face marele anunț.

Anastasia Nichita a anunțat că va deveni mămică în luna martie. În luna mai, aceasta și-a unit destinul cu sportivul Valeriu Mircea. Cei doi au organizat una dintre cele mai fastuoase nunți ale anului 2025.

Nichita a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce în finala categoriei de greutate de 57 kg a fost învinsă de japoneza Tsugumi Sakurai. Este primul argint al Moldovei după o pauză de 24 de ani, potrivit Comitetului Național Olimpic.

Povestea Anastasiei: copilărie dificilă și familie unită

Anastasia Nichita este singurul copil rămas în viața femeii. Fratele Anastasiei a murit în urmă cu câțiva ani, iar mama lor a rămas singură. În mai multe interviuri, sportiva a povestit despre copilăria grea. Părinții au divorțat devreme, iar mama, rămasă singură cu doi copii, muncea pe salarii modeste, spălând podelele în căminul cultural al satului. Ulterior, a fost nevoită să plece peste hotare pentru a le trimite bani, haine și jucării copiilor. Anastasia și fratele ei au fost crescuți de bunici.

 

