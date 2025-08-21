Social Anastasia Nichita și Valeriu Mircea au dezvăluit prenumele fetiței lor. Reacții emoționante din partea fanilor







Republica Moldova. Devenită recent mamă, Anastasia Nichita a fost externată din maternitate alături de fetița sa nou-născută. Emoțiile au fost intense atunci când campioana a dezvăluit lumii întregi prenumele ales pentru micuță, un gest care a stârnit admirație și felicitări din partea fanilor.

Fetița a fost întâmpinată acasă cu brațele deschise: „Bine ai venit acasă, Mircea Kataleya-Maria!”, a mai scris ea în descrierea reel-ului.

În secțiunea de comentarii, internauții au felicitat-o pe campioană pentru numele ales. „Ce nume frumos!”, „Felicitări, va fi cea mai dulce și frumoasă viață alături de fetița voastră”, „Prințesa Kataleya”, „Prințesa KataleyaMaria, bun venit pe lume și o copilărie fericită să ai”.

În data de 18 august 2025, vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară. Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță și a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care face marele anunț.

Anastasia Nichita a anunțat că va deveni mămică în luna martie. În luna mai, aceasta și-a unit destinul cu sportivul Valeriu Mircea. Cei doi au organizat una dintre cele mai fastuoase nunți ale anului 2025.

Nichita a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce în finala categoriei de greutate de 57 kg a fost învinsă de japoneza Tsugumi Sakurai. Este primul argint al Moldovei după o pauză de 24 de ani, potrivit Comitetului Național Olimpic.

Anastasia Nichita este singurul copil rămas în viața femeii. Fratele Anastasiei a murit în urmă cu câțiva ani, iar mama lor a rămas singură. În mai multe interviuri, sportiva a povestit despre copilăria grea. Părinții au divorțat devreme, iar mama, rămasă singură cu doi copii, muncea pe salarii modeste, spălând podelele în căminul cultural al satului. Ulterior, a fost nevoită să plece peste hotare pentru a le trimite bani, haine și jucării copiilor. Anastasia și fratele ei au fost crescuți de bunici.