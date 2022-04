Anamaria Prodan uimeşte toată România! Planul uriaş al vedetei: „Va fi o nuntă regală”

Anamaria Prodan s-a transformat în prințesă pentru o seara și a atras toate privirile la un eveniment select organizat în Dubai. Impresara a participat la „The Grand Ball of Princes and Princesses” (Marele bal al prinților și prințeselor), organizat sub Înaltul Patronaj al Prinţului moştenitor al Dubaiului, Şeicul Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum la Al Habtoor Palace Dubai.

Luxosul eveniment a avut loc la Expo Dubai, iar Anamaria Prodan a purtat o rochie de prințesă de culoare neagră. Din ținuta ei, nu a lipsit nici panglica omagială. Impresara nu a oferit însă detalii despre cine a fost prințul ei. Anamaria Prodan a confirmat că se află într-o nouă relație și că partenerul ei este de origine arabă și face parte dintr-o familie de rang înalt.

Nuntă regală

Relația este una serioasă, dar impresara așteaptă pronunțarea divorțului de Laurenţiu Reghecampf pentru a putea oficializa totul. Ea a comentat și zvonurile despre o eventuală nuntă cu prințul arab.

„Pot să fac într-o secundă, doar că eu sunt o femeie măritată oficial și trebuie să termin divorțul, să-mi strâng copiii frumos, să nu mai facă parte din această.., după care facem și nuntă regală”, a anunțat Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Din nou îndrăgostită

Anamaria Prodan a mărturisit recent pe rețelele sociale că îi place foarte mult un bărbat. Chiar dacă relația nu va merge mai departe până când nu va fi o femeie liberă, cei doi se întâlnesc foarte des, pentru că nu pot sta prea mult timp departe unul de celălalt. Cum el nu locuiește în România, impresara face naveta la Dubai, odată la fiecare două săptămâni.

„El e dintr-o altă lume, o lume foarte sus, cu reguli aparte. E un bărbat așa cum trebuie să fie un bărbat. Nu ne-am sărutat, mă ia în brațe de fiecare dată și atât. Sunt niște reguli pe care o femeie le impune și un bărbat dacă vrea ceva serios le înțelege”, a mai spus impresara.

Între timp procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a început cu o amânare, deoarece avocații impresarei s-au infectat cu coronavirus. O nouă înfățișare va avea loc în luna aprilie.