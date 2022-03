Dezvăluirea care o va scoate din minţi pe Anamaria Prodan! Laurențiu Reghecampf s-a decis să spună totul. De ce a divorţat, de fapt de impresară

După luni întregi în care Anamaria Prodan a scos la iveală cele mai ascunse secrete ale lui Laurențiu Reghecampf, acesta a vorbit despre dragostea dintre el și Corina Caciuc. Antrenorul lui CSU Craiova și impresara sunt în plin divorț, dar asta nu-l oprește să se bucure de noua lui iubită.

În cadrul podcastului ”Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a cunoscut-o pe bruneta care l-a făcut să renunțe la soția sa. Acesta a recunoscut că a văzut-o la o petrecere și că nu a mai putut să o scoată din cap. Antrenorul a încercat să o cucerească, iar cei doi au decis să formeze o relație.

”Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea”, a spus el.

Povestea lor de dragoste a început acum un an și ceva, iar viața antrenorului s-a schimbat radical. Reghe a mărturisit că este mai fericit ca niciodată.

”Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a mai zis el.

Noua sa iubită urmează să nască în aprilie, iar antrenorul se asigură ca brunetei să nu-i lipsească nimic.

Laurențiu Reghecampf a cerut divorțul

Laurențiu Reghecampf a fost cel care a înaintat divorțul de Anamaria Prodan. Acesta a decis că nu se mai simte fericit în căsnicie, după ce și-au reînnoit jurămintele. Cu toate că antrenorul le-a arătat oamenilor că o iubește pe impresară, realitatea era alta. Corina Caciuc era în gândul său și la evenimentul familiei.

În februarie ar fi trebuit să aibă loc primul termen în procesul de divorț, dar avocații Anamariei Prodan s-au infectat cu virusul COVID-19.