Lovitură totală pentru Laurenţiu Reghecampf! Anamaria Prodan, dezvăluiri dureroase : „Se va trezi când va fi foarte târziu”

Anamaria Prodan are în continuare probleme cu fostul său soț, Laurențiu Reghecampf. Vechea poveste de dragoste dintre cei doi s-a transformat într-un continuu scandal și procese civile.

Impresara susține că Reghecampf i-a intentat, până acum, un număr de șapte procese, toate din inițiativa amantei sale, care nu contenește să o amenințe, deși are o nouă relație.

„Ai 100 de ani, prietene, adică ai mai avut o căsnicie, soția 30, tu 18. Ai mai văzut cum ai ieșit și din căsnicia aia șifonat și vai de vai. Acum ai luat-o pe alta. Eu probabil trebuia să fiu bărbat, eu am fost în alte vieți conducător de armată, mi-au făcut niște băieți pricepuți. O să își dea seama în ani și o să fie foarte târziu pentru el. El a pierdut tot. Eu cred că atunci când îți pierzi demnitatea, ca bărbat în primul rând, e cumplit. Nici nu știu, am vreo şapte procese, îmi tot deschide și când n-ai ce să faci, devii procesoman”, a declarat Anamaria Prodan, la podcast-ul „Fiță cu Adiță”.

Corina Caciuc ar fi în spatele acțiunilor lui Reghecampf

Anamaria Prodan susține că Reghecampf nu ar putea să acționeze independent de opiniile noii sale iubite, Corina Caciuc, care îi dictează toate faptele.

„E împins de fata asta să facă toate lucrurile astea că el nu are… Să renunțe? Eu nu cred că are voie. Dacă citești mail-urile de amenințare pe care le dă ea… Ia gândește-te, el nu are voie să facă dreapta către Snagov, dar să renunțe? Nu, e săracul prins ca un pește mic de aur într-o plasă cu atât de multe găuri, dar nici așa nu mai are direcție să iasă măcar prin găurile astea mari. El se va trezi când va fi foarte târziu. Se va trezi cu încă un copil pe cap. Eu construisem pentru omul ăsta ceva unic. Eu m-am chinuit cu omul ăsta să îl aduc pe glorie, pe cele mai înalte trepte și l-am adus”, a spus Anamaria Prodan.

Răsturnare de situaţie în scandalul divorţului: „ Îl așteptăm acasă”

Anamaria Prodan a suferit luni întregi după ce Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața cu Corina Caciuc. După un scandal de proporții, fiica cea mică a impresarei, Sarah Dumitrescu, a declarat că ea și frații săi sunt extrem de afectați. Mai mult, aceasta a dezvăluit că îl aşteaptă oricând acasă pe antrenor.

Anamaria Prodan a încercat să își țină copiii departe de scandalul pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf, dar nu i-a ieșit. Cei trei frați au cel mai tare de suferit din cauza divorțului și speră ca antrenorul să se întoarcă acasă.

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, locuiește de la vârsta de 18 ani în SUA și are performanțe notabile în lumea sportului. Tânăra este legitimată la echipa feminină de baschet Cal Poly Mustangs, care reprezintă California Polytechnic State University, situată în San Luis Obispo. Echipa școlii concurează în prezent la Big West Conference.

Sarah Dumitrescu își apără mama

Anul trecut, Sarah a fost nevoită să se opeze la picior în Statele Unite și să facă o pauză în carieră. Fiica lui Tibi Dumitrescu, în vârstă de 22 de ani, a povestit pentru prima dată cum a afectat-o divorțul dintre mama ei și Laurențiu Reghecampf. Aceasta a mărturisit că s-a axat pe carieră, dar nu a putut fi indiferentă la scandalul din presă.

„Cea mai mare mândrie pentru un copil este să aibă așa o mamă cum este mama mea. Model demn de urmat pentru oricine vrea să fie numărul 1. Este foarte greu clar, căci mama mea are standarde atât de înalte și, zilnic, își dorește din ce în ce mai mult de la noi.

Sunt mândră de numele meu și am datoria și onoarea să-l duc mai departe, demnă! Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă!”, a declarat Sarah.