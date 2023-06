Anamaria Prodan, surprinsă lângă celebrul interlop Beinur Nuredin. Ce pune la cale fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan s-a pozat cu „Spaima Litoralului”, Beinur Nuredin, și a transmis că: „Îmi iubesc prietenii”. Și interlopul a explicat care este relația lui cu fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf. „Amândoi îmi sunt dragi, dar, fără să se supere Ana, Giovanni a fost și e pentru mine unul dintre cei mai mari impresari din lume. Pe locul întâi Becali, pe doi, Ana. Haideți să vă dau un exemplu despre cine e Giovanni! Vă spuneam că am fost cu Alibec la Bodrum, acasă la Ali Șen, fostul președinte faimos al lui Fenerbahce. Mă întreba despre Giovanni și am pus mâna pe telefon să-l sun. „Uite, sunt aici cu Ali Șen!”. „Bine, mă, salută-l! Hai, că am treabă! Joc table. Vorbim mai târziu. Pa!”. Adică nu-l impresiona cu nimic Ali Șen. Asta așa, ca un fapt divers”, a spus Beinur Nuredin.

În 2019, Anamaria Prodan s-a fotografiat alături de Costel Corduneanu, unul dintre cei mai periculoși interlopi din Moldova, apoi a pus poza pe Instagram. Impresara s-a văzut și cu soția lui la un restaurant de lux.

Anamaria Prodan a ieșit în oraș și cu Iulian Bocu, supranumit și Calu Boc, condamnat alături de mai mulți membri ai clanului Cămătaru într-un dosar de proxenetism, potrivit RTV.

Anamaria Prodan, legături cu lumea interlopă

Anamaria Prodan vorbit și despre legăturile ei cu lumea interlopă. De curând s-a aflat că Fane Spoitoru și membrii din clanul Cămătaru sunt ca niște frați pentru impresară.

„De acolo a plecat șmecheria. Știi, apropo de cartea ta cu Nuțu Cămătaru. Deci eu eram cu Fane. Eram cu Fane Spoitoru”, a mărturisit Prodanca. „Adică eram în același anturaj, prieteni eram, cu Fane Spoitoru. Domnule, Anamaria Prodan umblă cu Bebe Cămătaru. Pentru mine au fost frații mei. Și niciodată nu m-am dezis de ei.”, a spus impresara sexy. „Cu Nuțu te știi?”, a întrebat-o Codin Maticiuc. „Dar cum să nu? Ia întreabă-l”, a conchis Anamaria Prodan.