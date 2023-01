Anamaria Prodan, implicată într-o nouă bătaie. Impresara l-a luat la palme și pumni

Nu este pentru prima dată când Anamaria Prodan este implicată într-o bătaie. După pumnul pe care i l-a dat lui Dan Alexa și după scandalul cu Laurențiu Reghecampf, aceasta l-a luat la palme și pumni pe un celebru Tik Toker. Este vorba de Valentin Căprariu.

Cei doi s-au ,,bătut” cu bulgări de zăpadă și s-au împins, iar filmarea a fost postată pe Tik Tok. Mai mult, impresara a declarat că asta pățesc persoanele care se se joacă cu ea. „Atunci când te joci cu Anamaria Prodan”, este mesajul scris de impresară, pe pagina sa de TikTok.

Valentin Căprariu s-a făcut remarcat pe Tik Tok, iar suma pe care o câștigă din această aplicație nu este deloc mică. „Ce câștig pe live-uri, aia sunt banii. Dacă faci un milion de puncte săptămânal, ar veni 5.000 de dolari. Nu prea fac, rareori fac un milion pe săptămână. (…) Cred că faci și 10.000 de euro pe lună, dar trebuie să faci li live-uri multe.”, a mărturisit Valentin Căprariu pentru Antena Stars.

Anamaria Prodan, scandal și bătăi

Amintim că Anamaria Prodan s-a bătut și cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, chiar înainte de botezul fiului lui, Liam, pe 23 septembrie. Totul a început după ce vedeta a aflat că antrenorul va chema la eveniment mai mulți prieteni comuni.

În urma bătăii cu Anamaria Prodan a ajuns la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru a obține un certificat medico-legal. Impresara a fost văzută în timp ce șchiopăta și avea brațul bandajat.

În urmă cu ceva vreme, vedeta a fost filmată și în timp ce îi dădea un pumn lui Dan Alexa, fostul antrenor al Astrei. Unele zvonuri spuneau că era vorba despre un amantlâc, dar impresara a declarat că cearta a pornit din cauza unui transfer nereușit.

„Nu, nu avea nicio legătură fata cu care era. Dacă eram geloasă, îl băteam pe Alexa? Crezi că dacă voiam să rămân cu Alexa, cum s-a spus, că am avut o relație și trebuia să mă mărit cu el… Prima dată s-a vorbit că am fost cu Burcă, pe urmă cu Coman, cu Penescu, cu Neculaie de la Brașov, pe urmă cu Gigi Becali, toată lumea vorbea, Reghecampf era fiert: `Ce stai toată ziua la palat?` Oricum, orice ar spune Gigi Becali, eu am fost feblețea lui. De ce nu s-a spus până să dau în el (n.r.- în Alexa) că suntem împreună? Fii atent de la ce a pornit. Dan a retrogradat cu Călărași, l-am pus la Astra, era campioana României. Am făcut toate transferurile. Eu n-am impus nimănui nimic. `Dane, asta e lista mea de jucători, zi-mi ce vrei`. `Ăsta, ăsta, ăsta, în rest nu mă interesează`.

Ne-am uitat pe jucătorii din străinătate, ăla, ăla, ăla, printre care și Tiram din Israel. Mă îmbrac frumos, am băut o șampanie cu patronul Astrei, făcusem echipă, urmează meciul cu Botoșani. Tiram facem 11 metri, 1-0 pentru Botoșani, s-a evaporat șampania din pahar. `Băi, Ana, ce e cu ăsta? Șchiopul ăsta!` A greșit, asta e, fundaș central, mă făcea praf patronul”, a spus Anamaria Prodan la podcastul „Tare de tot, cu Viorel Grigoroiu”.