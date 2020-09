Într-un interviu acordat BZI.ro, Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu, a povestit despre lunile precute în închisoare.

„Am ieșit din pușcărie unde am stat 23 din 24 de ore în celulă. Stare mea de sănătate nu mi-a permis să ies mai mult la activități. A fost o perioadă grea. La pușcărie nu este ușor. Pentru cei slabi de înger sau pentru cei care intră fără o recomandare e foarte greu. Eu nu mă plâng de pușcărie, a trecut. Vreau în schimb să nu mai ajung acolo. Am 50 de ani, vreau să am grijă de copii, de nepoți. Nu mai vreau să am probleme cu legea.

Eu nu sunt un om agresiv, nu am omorât pe nimeni, nu am căutat scandal niciodată. Dacă vine unul la mine să-mi dea în cap, trebuie să mă apăr. De asta spun că nu vreau să mai ajung la pușcărie, dar nu știi niciodată ce va fi”, a spus Costel Corduneanu pentru BZI.ro.

„Eu nu am spus niciodată că nu am greșit. Mi-am recunoscut greșelile. Am vrut să fiu judecat pe drept. Am stat închis, iar după ce m-am eliberat, s-a demonstrat că fapta pentru care am stat închis nu există. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am fost judecat pentru numele meu, pentru Corduneanu, nu pentru faptă”, a mai spus Costel Corduneanu.

Nu sunt interlop, am fost un sportiv, un campion care a reprezentat România în toată lumea

„Eu nu sunt interlop, nu am clan sau ce se mai spune. Eu sunt un fost sportiv, un campion care a reprezentat România în toată lumea. Am fost fratele mai mare, am avut grijă de familia mea și i-am învățat ce am considerat eu că este bine. Fiecare dintre frații mei au făcut pe urmă ce au considerat ei. Eu nu pot răspunde pentru faptele lor.

Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât. Ne-am văzut de treaba noastră.

Nu noi suntem problema, mafia este în altă parte. Că suntem noi pușcăriași? Acum au ajuns primari la pușcărie, medici și tot așa. S-a schimbat treaba”, a spus Costel Corduneanu.

„Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic.

Mă știe toată țara, cum să fiu tratat? Am avut același statul ca al colegilor de celulă. Am fost, însă, respectat atât de ei, cât și de gardieni. Nu am ce să spun. Ar trebui să fie schimbate condițiile din penitenciare, dar nu vreau să spun mai multe. Una peste alta, la pușcărie este greu”, a mai spus Corduneanu conform sursei citate.

Zilele trecute, Costel Corduneanu a fost eliberat din penitenciar, după ce a stat închis câteva luni.