Anamaria Prodan rupe tăcerea. De când s-a despărțit, de fapt, de Reghe și cum a aflat că are amantă Video

De această dată, Anamaria Prodan l-a lovit pe Reghe chiar în statutul de profesionist. Ea susține că acesta nu ar fi ajuns un antrenor de valoare dacă nu ar fi fost ea să-l împingă de la spate și să-i organizeze cariera. Și, mai ales dezvăluie ce anume l-a oprit să ajungă unul dintre primii zece antrenori ai lumii.

„Laur, cu mine, a mers din ce în ce mai bine. (…) Pentru el am fost şi bodyguard, şi soţie, şi iubită. Şi el a ascultat orbeşte. Îi făceam şi interviurile motivaţionale după fiecare meci, el habar nu avea. Cred că a fost foarte mult pentru el. E vorba numai despre educaţie, când nu ştii să gestionezi… La un moment dat, i-a luat Dumnezeu minţile şi şi-a descoperit latura asta, a iubirii, pentru femeile mai uşoare, mai slăbuţe. Asta a fost marea problemă a vieţii lui. Dacă nu era problema asta, astăzi, el era în primii zece antrenori ai lumii”, a afirmat Anamaria Prodan.

Cum va ajunge antrenorul Craiovei

Ea susține că relațiile cu fostul soț s-au răcit încă de acum opt ani, dar că au rămas împreună pentru a da un exemplu fiului lor. Slăbiciunea pentru femei, a mai spus Anamaria Prodan i-a distrus cariera, iar acum va rămâne un antrenor de 15.000 de euro pe lună, iar nu de 2 – 3

„Declinul nostru a început acum opt ani, de atunci tot ne luptăm, ca să aibă şi copilul meu un exemplu. Şi am tăcut din gură. Dacă eşti un dobitoc şi alergi după toate căţelele din oraş, uiţi de meserie, nu mai poţi să gândeşti. Eu ştiu unde am greşit. Sunt atât de exigentă, în primul rând cu mine, iar cu cei din jur şi mai rău. Cum crezi că va ajunge acum Laurenţiu Reghecampf? Îţi spun eu! Va trăi dintr-un salariu de 15.000 de euro pe lună, de la 2- 3 milioane pe an”, a mai estimat Anamaria Prodan.

Fiul lui Reghe l-ar fi prins cu amante

Mai grav, spune ea, chiar propriul fiu l-ar fi prins pe Reghecampf cu amante. Anamaria Prodan a spus toată lumea îi cunoștea slăbiciunile pentru femei, iar copii erau la curent cu ce se întâmpla. De altfel, susține aceasta, chiar fiul cel mic al antrenorului l-ar fi prins cu amante.

„Eu nu am verificat niciodată telefonul soţului meu, decât în momentul în care ştiam deja că are aceste apucături, pentru că toţi oamenii din fotbal vorbeau. Copiii au ştiut secundă de secundă tot ce se întâmplă, pentru că aşa am crescut eu, în familia mea. Fii-su, ăla mic, l-a prins cu amantele”, a mai spus aceasta în podcastul „La mijloc”.