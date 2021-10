Anamaria Prodan nu divorțează de Laurențiu Reghecampf! Vedeta a făcut noi declarații legate de acest scandal

Scandalul momentului din lumea mondenă este legat de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Se pare că cei doi reușesc de câteva luni bune să țină prima pagină a ziarelor, însă întreaga poveste este și astăzi o necunoscută.

Zvonurile au fost confirmate inițial de Reghe, însă frumoasa lui soție susține că celebrul antrenor a glumit pe seama jurnaliștilor. La rândul ei, Anamaria Prodan face diverse declarații în presă prin care încearcă să ne convingă de faptul că totul este bine în familia ei, iar despre un divorț nici că se poate pune problema.

Ultimele informații în acest scandal sunt legate de presupusa amantă, care se pare că este însărcinată cu Laurențiu Reghecampf. Totul este momentan la nivel de zvon, antrenorul refuzând să vorbească despre acest subiect. În timp ce el nu dorește să apară prea mult în presa de scandal, Anamaria Prodan face diverse declarații prin care încearcă să îi mențină curată imaginea soțului. Ieri, focoasa blondină a anunțat că ea nu va divorța de soțul ei, ba mai mult, îi va rămâne mereu alături.

„Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. Înseamnă că nu are cum să se întâlnească în timpul căsniciei cu alte femei. Eu am fost lângă soțul meu. Uită-te la mine, draga mea. Ți se pare că arăt rău, că sufăr și mă tăvălesc?”, a declarat Anamaria Prodan pentru Kanal D, vizibil deranjată de toate zvonurile apărute peste noapte.

Anamaria Prodan susține în continuare că nu știe nimic despre presupusa amantă

Presa a oferit publicului larg o serie de informații legate de presupusa amantă, ba chiar se speculează că aceasta ar fi fost alături de Reghe la o clinică din Craiova. Sexy-impresara susține că ea nu știe nimic nici despre tânăra de 29 de ani, dar nici de presupusul copil al acesteia. În declarațiile sale, Anamaria Prodan precizează faptul că soțul său nu a vorbit despre toată această poveste, iar dacă totul ar fi adevărat, cel mai probabil Laurențiu Reghecampf ar recunoaște.

„Soțul meu știe ce nevastă are, știe exact despre ce este vorba. Noi familia nu știm, nici măcar că această domnișoară stă la Craiova. Întrebați-l pe soțul meu dacă are o amantă, dacă are un copil sau dacă va avea, că văd că el nu spune niciun cuvânt, dar toată presa comentează. Ați auzit din gura soțului meu că are amantă, că a iubit-o sau a cunoscut-o prin Dubai, că l-a pândit prin Dubai? Ați auzit că are copil? Să vă spună el și atunci aflăm și noi probabil”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru Kanal D.