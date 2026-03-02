Monden

Anamaria Prodan neagă existența unui conflict în Dubai: Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea e la plajă, se distrează

Comentează știrea
Anamaria Prodan neagă existența unui conflict în Dubai: Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea e la plajă, se distreazăAnamaria Prodan neagă conflictul din Dubai. Sursa: Instagram
Din cuprinsul articolului

Anamaria Prodan neagă existența unui conflict în Dubai și susține, potrivit gsp.ro, că situația în zonă este normală. Între timp, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că, de sâmbătă, au fost lansate 165 de rachete balistice, dintre care 152 au fost interceptate.

Anamaria Prodan respinge informațiile privind efectele escaladării conflictului din Orientul Mijlociu asupra orașului Dubai. Impresara, care deține proprietăți și are afaceri imobiliare în Emiratele Arabe Unite, a declarat că relatările despre atacuri și explozii sunt exagerate.

Anamaria Prodan spune că niciun conflict în Dubai

Deși nu se află în prezent în Dubai, ea a precizat că vorbește zilnic cu familia rămasă acolo și că situația ar fi una normală.

Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri”, a transmis aceasta.

Sorin Grindeanu, mesaj după ce a participat la Cina de Iftar: Exemplu de echilibru și maturitate
Sorin Grindeanu, mesaj după ce a participat la Cina de Iftar: Exemplu de echilibru și maturitate
Oana Lasconi regretă moartea lui Ali Khamenei: Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Daniel
Oana Lasconi regretă moartea lui Ali Khamenei: Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Daniel

În același mesaj, Anamaria Prodan a susținut că informațiile despre bombe sau atacuri ar fi invenții. „Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții”, a afirmat impresara, criticând relatările apărute în spațiul public.

Anamaria Prodan

Anamaria Prodan. Sursa: Arhiva EVZ

Autoritățile au anunțat lansarea a 165 de rachete

Declarațiile vin în condițiile în care oficialitățile din Emirate au anunțat că, de la începutul atacurilor iraniene, au fost lansate 165 de rachete balistice către teritoriul țării, stat cu aproximativ 10 milioane de locuitori. Potrivit datelor comunicate, 152 dintre acestea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, iar 13 au căzut în mare.

În paralel, imagini distribuite în presă și pe rețelele sociale au surprins incendii și explozii în mai multe zone din Dubai.

Incendii raportate la Palm Jumeirah și Burj Al Arab. Anamaria Prodan are propria versiune despre conflictul din Dubai

Printre incidentele relatate se numără un incendiu izbucnit pe insula artificială Palm Jumeirah, unde patru persoane ar fi fost rănite. De asemenea, un incendiu a fost semnalat pe fațada hotelului Burj Al Arab, după ce resturi provenite de la o dronă ar fi căzut în zonă.

Totodată, aeroportul din Dubai ar fi fost vizat de o dronă, iar sistemele de apărare au intervenit pentru a intercepta zeci de drone și rachete, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Anamaria Prodan a precizat, însă, că imaginile și relatările ar fi fost interpretate eronat. Ea a afirmat că un incendiu izbucnit la un autoturism în zona hotelului Fairmont ar fi fost prezentat drept dovadă a unui conflict armat.

Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate”, a declarat impresara. Ea a precizat că se află în București și că așteaptă redeschiderea spațiului aerian pentru a pleca spre Dubai, unde se află familia sa.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:41 - Sorin Grindeanu, mesaj după ce a participat la Cina de Iftar: Exemplu de echilibru și maturitate
20:32 - De ce românii țin bani în buzunar când aud prima dată cucul în martie
20:25 - Gabi Torje se pregătește de retragere. Ce plănuiește să facă fotbalistul
20:19 - Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
20:05 - Oana Lasconi regretă moartea lui Ali Khamenei: Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Da...
19:59 - Povestea melodiei The Show Must Go On de Queen. Ultima demonstrație de forță a lui Freddie Mercury

HAI România!

Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor rezervați”
Adrian Severin, despre semnificația religioasă a atacului asupra Iranului: „O ofensă adusă chiar și musulmanilor reze...

Proiecte speciale