Anamaria Prodan neagă existența unui conflict în Dubai: Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea e la plajă, se distrează

Anamaria Prodan neagă existența unui conflict în Dubai și susține, potrivit gsp.ro, că situația în zonă este normală. Între timp, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că, de sâmbătă, au fost lansate 165 de rachete balistice, dintre care 152 au fost interceptate.

Anamaria Prodan respinge informațiile privind efectele escaladării conflictului din Orientul Mijlociu asupra orașului Dubai. Impresara, care deține proprietăți și are afaceri imobiliare în Emiratele Arabe Unite, a declarat că relatările despre atacuri și explozii sunt exagerate.

Deși nu se află în prezent în Dubai, ea a precizat că vorbește zilnic cu familia rămasă acolo și că situația ar fi una normală.

„Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri”, a transmis aceasta.

În același mesaj, Anamaria Prodan a susținut că informațiile despre bombe sau atacuri ar fi invenții. „Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții”, a afirmat impresara, criticând relatările apărute în spațiul public.

Declarațiile vin în condițiile în care oficialitățile din Emirate au anunțat că, de la începutul atacurilor iraniene, au fost lansate 165 de rachete balistice către teritoriul țării, stat cu aproximativ 10 milioane de locuitori. Potrivit datelor comunicate, 152 dintre acestea au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, iar 13 au căzut în mare.

În paralel, imagini distribuite în presă și pe rețelele sociale au surprins incendii și explozii în mai multe zone din Dubai.

Printre incidentele relatate se numără un incendiu izbucnit pe insula artificială Palm Jumeirah, unde patru persoane ar fi fost rănite. De asemenea, un incendiu a fost semnalat pe fațada hotelului Burj Al Arab, după ce resturi provenite de la o dronă ar fi căzut în zonă.

Totodată, aeroportul din Dubai ar fi fost vizat de o dronă, iar sistemele de apărare au intervenit pentru a intercepta zeci de drone și rachete, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Anamaria Prodan a precizat, însă, că imaginile și relatările ar fi fost interpretate eronat. Ea a afirmat că un incendiu izbucnit la un autoturism în zona hotelului Fairmont ar fi fost prezentat drept dovadă a unui conflict armat.

„Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate”, a declarat impresara. Ea a precizat că se află în București și că așteaptă redeschiderea spațiului aerian pentru a pleca spre Dubai, unde se află familia sa.