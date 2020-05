La câteva zile după ce și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al LPF, Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a ironizat-o pe Anamaria Prodan.

„M-a bufnit râsul! Cum s-o votez eu? Spuneți-i că nu o s-o votăm, dacă pe tema asta vorbim. Când se vor face la Ligă alegeri, trebuie să ne gândim foarte serios la acest amănunt. E vorba de management”, a declarat Iftime, la Pro X.

Anamaria Prodan a declarat că este născută ca să conducă și crede că ar avea succes și în politică, așa cum a avut în fotbal. Impresara ia în calcul să candideze la viitoarele alegeri ale Ligii Profesioniste de Fotbal și spune că ar fi votată de toate cluburile, cu excepția celui finanțat de Gigi Becali: FCSB.

„Eu aș putea să conduc orice, m-am născut lider! Eu, dacă intru în politică, fac o carieră ca în fotbal. Mă gândesc să candidez la șefia LPF. În 2006, când am intrat în fotbal, am spus că într-un an voi face istorie și am semnat cei mai importanți jucători. Și acum, dacă intru în politică, vă asigur că pot schimba totul.

Nu va fi o surpriză dacă voi fi pe lista candidaților la șefia LPF. Eu sunt imprevizibilă, vă puteți aștepta la orice. Pe mine mă iubește toată lumea, chiar dacă Gigi Becali spune că femeile nu conduc. Probabil că doar Steaua nu mă va vota.

Fiecare om pe care l-aș alege alături de mine ar fi cel mai bun pe domeniul lui. Nu voi merge pe nepotisme sau pe alte criterii. Legat de proiectul cu 18 echipe, trebuie făcută o analiză atentă, să vedem dacă e benefic”, a afirmat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.