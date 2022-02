Anamaria Prodan îl distruge pe Reghecampf! Îi pregătește o lovitură devastatoare

Scandalul dintre Anamaria Prodan Și Reghe se agravează de la o zi la alta. Impresara luptă pentru a obține în fața magistraților culpa exclusivă a antrenorului în destrămarea căsniciei.

Aceasta are în plan ca Laurențiu Reghecampf să fie decăzut din drepturile părintești când vine vorba despre Bebeto. Declarațiile vedetei l-au scos din sărite pe antrenor și a ținut să își spună punctul de vedere.

Totul a început după ce Reghe a declarat anul trecut că relația lui cu Anamaria Prodan a luat sfârșit. Impresara a ținut să spună adevărata poveste tuturor și i-a adus cuvinte dure antrenorului. După ce vedeta a aflat că marea ei iubire și-a găsit fericirea lângă Corina Caciuc, între cei doi a fost stabilit primul termen al divorțului.

Pe 7 februarie 2022, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf urmau să participe la primul termen al procesului, așa cum a fost solicitat magistraților divorțul, dar nimeni nu s-a prezentat. Procesul a fost amânat, iar impresara a oferit explicații.

Anamaria Prodan, divorț cu năbădăi

”Nu voi merge, astăzi, la Buftea, la judecătorie, chiar dacă este primul termen al divorțului, nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare”, a explicat Anamaria Prodan.

”Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează, nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede. Nu văd niciun motiv că să se prelungească. Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu. Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva… Alte discuții nu sunt acum”, a precizat Laurențiu Reghecampf, antrenorul Craiovei.

Impresara a mărturisit că nu poate trece peste relația pe care Reghe o are cu Corina Caciuc. Aceasta a declarat că va lupta cu toate puterile pentru a își face dreptate și pentru a avea custodia exclusivă a copilului, Bebeto.

”Am depus la dosar o serie de dovezi în care mi se demonstrează, încă o dată, ce caracter are domnul Reghecampf și cât de necinstit a fost în relația pe care a avut-o cu mine. Mă delimitez total de comportamentul lui.

Chiar amintesc că, pe când noi ne pregăteam de nunta de cristal, el coresponda cu acea domnișoară și îi făcea promisiuni că vă pune punct relației pe care o aveam. Că avea relație paralelă, că era necinstit în căsnicie, că își mințea amanta că nu mai are nicio relație cu mine”, a explicat Anamaria Prodan.

”Voi încerca să demonstrez că Laurențiu Reghecampf este în cuplă total în destrămarea căsniciei noastre. Laurențiu Reghecampf va fi decăzut din drepturile părintești, voi face tot ce îmi stă în putere să obțin custodia totală, exclusivă, a copilului nostru, o să îl iau pe Bebeto. Bebe nu are ce învăța de la Reghecampf, comportamentul lui în relația cu acea fată de oraș este mai mult decât grăitor”, a precizat Anamaria Prodan.

Reghe a declarat că Bebeto este suficient de mare pentru a își lua deciziile. Acesta a declarat că impresara nu poate să-l separe de copilul său.

”Eu am cerut să fie custodie comună. Dacă nu se va putea acest lucru, eu o să fiu de acord să fie și la Anamaria, nu am nicio problemă. Bebe face deja 14 ani, e deja mare. Dacă ea vrea custodie exclusivă, vom vedea ce se va întâmpla.

Până atunci, nu cred eu că Anamaria este în măsură să spună ce hotărâre va lua curtea judecătorească. Nu cred că voi depinde de acordul ei să îmi văd copilul, va veni copilul singur să se vadă cu tatăl lui. Nu cred că poate să îl oblige pe Bebe, așa cum face cu mine, să mă oblige să stau lângă ea”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.