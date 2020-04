La 16 aprilie, celebra solistă de muzică populară murea la Spitalul Elias, după o luptă chinuitoare cu o boală necruțătoare la pancreas.

În prezent, Anamaria Prodan a reușit să facă un parastas, înainte să se interzică intrarea în cimitir pe fondul măsurilor luate din cauza pandemiei de coronavirus.

„Să te odihnești în pace Draga mea MAMĂ… iubirea vieții mele… nu există zi să nu te am în inimă, în suflet și în minte. Ești în toată fiinţa mea forever”, a scris Anamaria Prodan pe o reţea de socializare.

„Tu nu ai murit! Și nu o vei face vreodată! Tu ai fost și vei rămâne forța vieții mele! Tu ești icoana vieții mele!

Știu că acolo unde ai plecat vei conduce corul îngerilor, iar vocea ta va răsuna mult mai tare și mai frumos în tot Raiul și în inima mea.

Drum bun, iubirea vieții mele”, acesta a era mesajul dureros al Anamariei Prodan după dispariția mamei sale.

Ionela Prodan ne-a părăsit la vârsta de 70 de ani, la mai bine de doi ani de luptă cu boala perfida.

Doamna muzicii populare românești a fost îngropată la cimitirul Bellu, alături de primul ei sot,Traian.

„Am făcut pomana de 2 ani chiar înainte sa se interzică intrarea in cimitire. Am anticipat așa ceva. Am împărțit pachete celor săraci pentru sufletul mamei mele”, a declarat Anamaria pentru Click.