Anamaria Prodan dă cărţile pe faţă! Dezvăluire în plin scandal de divorţ. Ce va face după ce va deveni o femeie liberă

Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf refuză să încheie divorțul rapid, la notar. Potrivit spuselor sale, ar fi de dorit ca despărțirea celor doi să se facă la notar, iar antrenorul să semneze actele de divorț pentru ca totul să se încheie rapid. Ea spune că își dorește să devină o femeie liberă, singură, legal vorbind, însă nu poate din cauză că procesul de divorț se derulează la tribunal.

Se pare că între cei doi sunt neînțelegeri cu privire la bunurile pe care le au de împărțit. Drept urmare, dat fiind că nu pot ajunge la o înțelegere amiabilă pe acest subiect, lucrurile vor fi tranșate de instanța de judecată.

„Acum mă rog, zi și noapte, de Reghecampf, să vină să divorțăm la notar. Se face că plouă. Vreau să vină cât mai repede la notar, să semneze și să dispară! Se laudă amantei că vrea divorț, nu îl înțeleg de ce se ține cu dinții de acesta căsnicie. Cel mai simplu este să vină la notar să divorțeze, mai ales că i se naște și copilul! A ajuns ca vai de el! Deci pentru noi este cumplit ce i s-a întâmplat, dar nu vrem să mai avem de-a face cu așa caracter slab și lipsit de personalitate. Îl rugăm de șase luni să vină la notar. Poate acum se sesizează amanta că nu vrea să divorțeze și îl va convinge cum știe ea ca să se prezinte imediat”, a spus, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Ce intenții are până la pronunțarea divorțului

În acest context, Anamaria Prodan a vorbit și despre tatuajele pe care și le-a făcut cu imaginea lui Reghe, pe vremea când credea că doar moartea îi va despărți.

„Nu m-am gândit ce voi face cu tatuajele pe care le am. Întâi să termin cu divorțul, apoi o să văd ce fac legat de tatuajele cu Reghe. Se pot scoate, le pot acoper. Voi vedea eu ce fac cu ele. Pentru mine, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, e dezamăgirea vieții, nu mai înseamnă absolut nimic”, a mai spus Anamaria Prodan.

Până la pronunțarea divorțului, Anamaria Prodan spune că intenționeză să se ocupe de apărare în procesele pe care le are pe rol cu Laurențiu Reghecampf și cu iubita acestuia, Corina Caciuc.

„Atât de mulți ani m-am chinuit să-l fac ceea ce a fost. Azi e ceva cumplit și jenant. Am crezut că are mândrie sau că pot să i-o insuflu! Sperăm să dispară și să se termine circul, căci dacă se apucă familia toată să vorbească îl dă afară și amanta. Deocamdată, eu pregătesc zecile de dosare pe care el și amanta mi le-au deschis. Am să-i pun cu botul pe labe, ca deja s-au întins prea mult!”, a mai amenințat ea.

Ce va face după divorț

La finalul procesului de divorț, Anamaria Prodan spune că intenționează să părăsească România și să se stabilească în străinătate, în Las Vegas ori în Abu Dhabi. Se declară obosită de România și de situația de aici. Dar nu acesta este adevăratul motiv pentru care dorește să părăsească țara.

„Casa noastră este în Vegas, casa noastră este în Abu Dhabi. Cred că am obosit să trăiesc în România, sincer. Am afară prieteni care nu se uită câte brățări ai pe mână, cum de ți le permiți, ce ai făcut pentru ele. Oamenii de afară sunt mult mai relaxați decât cei de la noi”, spunea, de curând, Anamaria Prodan în podcastul lui Damian Drăghici.

Prodanca vrea să-și ducă fiul în SUA

Anamaria Prodan susține că, după divorț, vrea să fie alături de fiicele sale, Sarah și Rebecca, care sunt stabilite în SUA. Ea spuns că și fiul ei și al lui Reghe, Laurențiu jr, își dorește să trăiască acolo.

„Încet, încet voi închide totul și merg cu Laurentiu Jr spre America, acolo unde va urma drumul surorilor lui, la școală. Eu pot să îmi fac afacerile de oriunde din lume, așa că…”, a explicat Anamaria Prodan.

De menționat că pentru a se muta cu fiul ei în Statele Unite va avea nevoie și de acordul tatălui, dat fiind că cei doi au decis să împartă custodia lui Laurențiu jr.

„Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește. Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine. Este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, spunea Laurențiu Reghecampf, conform FANATIK.