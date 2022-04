Anamaria Prodan l-a umilit pe Laurențiu Reghecampf! Gestul care a lăsat mască pe toată lumea. Ce a putut să-i facă antrenorului

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghcampf par că doresc să-și consume divorțul, așa cum au făcut și cu căsătoria, în fața camerelor de luat vederi. Așa se explică apariția lor, la Judecătoria Buftea, demnă de o scenă de telenovelă sud-americană.

Starleta de televiziune a venit însoțită de Sarah, fiica mijlocie, și de Bebeto, fiul ei și al antrenorului. De altfel, a anunțat de zilele trecute că va face acest lucru, motiv pentru care televiziunile au dat năvală. Toți cei prezenți au vrut să vadă și să înregistreze pentru posteritate, reacția lui Reghe la vederea băiatului pe care, susține Prodanca, l-ar fi abandonat.

La rândul său, Laurențiu Reghecampf a venit însoțit de băiatul cel mare. A făcut-o, cel mai probabil, pentru a abate atenția jurnaliștilor de la propria persoană. Apariția lui Luca, ajuns la vârsta majoratului a stârnit, așa cum era de așteptat, interes.

Anamaria Prodan, prima la declarații

La ieșirea din sala de judecată, unde nu s-a întâmplat mare lucru, Anamaria Prodan s-a înfățiașat în fața ziariștilor care așteptau o declarație publică, luându-i fața fostului soț.

„Eu l-am învățat să fie mândru. Astăzi am cerut să divorțăm cumva la notar. E greu. Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la partaj. El nu prea mai are nimic. Nu prea mai are avere, pentru că a cam împrăștiat-o”, a declarat Anamaria Prodan.

Ea l-a acuzat, din nou, pe Laurențiu Reghecampf că nu și-ar fi îmbrățișat copiii la tribunal, nu se știe dacă în fața martorilor sau a camerelor de luat vederi.

„Toți copiii suferă și nu e normal ca după atât timp să vii și nici să nu pui mâna pe ei”, a mai declarat impresara.

Reghe a evitat jurnaliștii

Cuvintele mamei au impresionat-o pe Sarah, fiica mijlocie care a început să plângă. Unii spun că ar fi făcut-o la vederea lui Luca, fiul cel mare al antrenorului, care ar fi ignorat-o. Adolescentul a vrut să-și vadă fratele mai mic, pe Bebeto și a refuzat să vorbească în fața camerelor.

„Nu vreau să comentez. Vreau să vorbesc cu fratele meu”, a spus Luca Reghecampf.

Aceeași atitudine a avut-o și Laurențiu Reghecampf care a apărut la proces într-un costum negru, simplu și o cămașă albă. Cu zâmbetul pe buze, mai ales că echipa sa tocmai a câștigat un meci important, în fața FCSB, el a evitat să discute cu presa.