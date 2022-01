Anamaria Prodan aruncă bomba. Ce amantă a mai avut Reghe: Am știut tot timpul

Anamaria Prodan știe de o viață întreagă că Reghecampf nu este cel mai cuminte bărbat, dar a ales să-l ierte de fiecare dată. Impresara a povestit de ce a preferat să închidă ochii și să rămână lângă el. A fost 8 ani nefericită!

Vedeta a mărturisit că relația ei nu mai mergea de 8 ani, dar anumite lucruri nu au lăsat-o să-l părăsească pe antrenor.

A știut toată viața

„Am tăcut din gură și am învățat, trăind printre bărbați, că pe bărbați trebuie să-i iei așa cu ușurelul și să-i faci să se simtă importanți, șefi! I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta „spirituală”. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, că să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…”, a spus Anamaria Prodan.

„I-am spus așa: „Băi, prietene… Eu încă te apăr, pentru că ești tatăl copilului meu și trebuie să rămâi în ochii copilului meu!”. În același timp îl sunam și îi ziceam: „Prietene, vezi că te duci în cap. Vezi că ești deja cu apa la gură și nici noi nu mai întindem mână după tine, că ne-am plictisit”. Ăsta de 8 ani de zile îi dădea ăsteia bani, îi deschidea alteia salon. Păi, ce fel de bărbat ești tu? Trebuia să fii intangibil, matrița bărbatului perfect, cum te-am construit eu. Dacă nu îți făceam imaginea asta, nimeni nu dădea doi lei pe tine. Gigi Becali a anunțat la televizor că avea relație cu alta. Acum mă uit în ziare și sunt stupefiată. Dă like-uri la stewardese!”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Cheltuia banii cu femeile

Impresara a mărturisit că Reghe a cheltuit o foarte mare parte din bani cu femeile, dar a preferat să închidă ochii. Aceasta a povestit că antrenorul avea o relație pe ascuns cu Florentina Raiciu și că a ajutat-o să își deșchidă un salon.

„Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări”, a mai spus Anamaria Prodan, potrivit România Tv.