Anamaria Prodan a pățit ceva grav după ce Reghe a confirmat divorțul! Doar câțiva știu

Cea care se ocupă, printre altele, de gestionarea contractelor unor fotbaliști, a primit vestea cu rezerve, deși Reghecampf a spus clar că a depus actele de divorț. Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar din relația lor a rezultat și un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.

„El este tatăl copilului meu. Niciodată nu am să vorbesc urât despre tatăl copilului meu. Este ca și cum aș vorbi urât despre mine și despre copiii mei. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, nu am fost foarte atentă…

Am văzut și noi aseară declarația din ziar a soțului. Ne-a citit-o un prieten drag în direct așa, fiindcă atunci apăruse, de câteva secunde. Sinceră să fiu, niciodată nu am știut care este adevărul. Nici în momentul de față nu știm adevărul.

Toată familia este puțin bulversată pentru că nimeni nu știe care este adevărul, care este minciuna, dar o să le descurc încet, încet. Încă mai am niște oameni foarte adevărați care țin la mine și știu în 17 ani cam cât am luptat”, a declarat Anamaria Prodan după ce a fost informată că Reghe se desparte oficial de ea.

Divorț confirmat de Reghe

Amintim că duminică, antrenorul echipei Universitatea Craiova a subliniat că pentru el urmează o perioadă foarte dificilă. Tehnicianul a dorit să sublinieze că anunțul divorțului îl apasă și va avea nevoie de timp pentru a depăși momentul.

„Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă (n.r. – despre faptul că iubita lui ar fi însărcinată), sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru cancan.ro.

Reacție dură în familia Prodan Reghecampf

La puțin timp după această declarație, fiul său de 13 ani a reacționat pe Instagram, cu o postare preluată și de mama lui: „Ai murit pentru mine pentru totdeauna.”

La aproape o oră după aceste mesaje, Anamaria Prodan a postat din nou Instagram, fără a șterge ceea ce scrisese Laurențiu Reghecampf junior: „Laurențiu Reghecampf este tatăl copiilor mei și este soarele familiei noastre cât timp trăim pe Pământ.

Fotografia postată spune totul. Suntem mereu la înălțime. Comentarii sau explicații nu există pentru că el, Reghe, este eroul băiatului meu, Reghe jr! Nimeni nu ne face să-l iubim mai puțin.

Dimpotrivă, îl iubim mai mult. Familia Reghecampf Prodan este mai puternică ca niciodată, iar copiii mei au cel mai puternic tată de pe Mapamond.”