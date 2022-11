Anamaria Prodan a chemat preoții în biroul aflat la sediul partidului unde s-a înscris recent

Anamaria Prodan a sfințit biroul din sediul partidului în care s-a înscris de curând. De când a intrat din nou în politică, Anamaria Prodan a devenit foarte conștiincioasă în ceea ce privește promovarea partidului.

După ce s-a instalat în birou, Prodan a luat hotărârea de a chema preoții pentru a sluji locul, din dorința de a începe cu dreptul.

„Eu mă descurc întotdeauna, eu sunt ca un cameleon. Îmi schimb culoarea, orientarea, poziția, dacă trebuie, când vine vorba de femei. Le și dojenesc, dar le și apăr cu toată puterea mea. (…) Cred că este destinat așa (n.r. să fiu singura femeie între bărbați) se întâmplă”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Antena Stars.

În general, am respectat atât de mult bărbații și am militat întotdeauna pentru femei, pentru că eu consider că un bărbat fără o femeie sau o femeie fără un bărbat nu poate face mare lucru … pentru că noi ne completăm, mama și tata, nu părinte unu și doi.”, a adăugat ea.

Alături de Corneliu Vadim Tudor în PRM

Impresara a avut prima tentativă de a intra în politică în anul 2010, atunci când PRM era în declin. Corneliu Vadim Tudor, fondatorul partidului, încerca să aducă tineri în partid și să-i dea o nouă față. Astfel, la 16 aprilie 2010, acesta a venit la o conferință de presă alături de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

„Practicăm cu și mai multă determinare politica porților deschise în așa fel încât astăzi primim noi membri, tineri, în PRM, care vor avea locul bine determinat, însărcinările lor. Cu ocazia asta vom ameliora media de vârstă a partidului, în sensul că sunt oameni tineri și foarte tineri, dar vom îmbunătăți și proporția de reprezentante a sexului frumos”, anunța la vremea respectivă Vadim.

La rândul ei, Anamaria Prodan și-a justificat alegerea făcută, susținând că în PRM se regăsește, mai ales pentru că este partidul poporului.

„De ce PRM? Pentru că în acest partid mă regăsesc. Cred că sunt un temperament vulcanic, deci am ceva în comun cu membrii prezidiului și sunt un om deranjant de sincer. Cred că astea sunt lucrurile care m-au făcut să aleg dintre atâtea partide din România. Este partidul poporului (…) Cred că este un partid în care te exprimi liber, unde nimeni nu-ți pune mâna la gură”, spunea atunci impresara.