Anamaria Prodan vrea în politică. Spune că va ieși la război pentru drepturile femeilor

Anamaria Prodan și-a lansat programul politic pe pagina de Instagram, sub forma unei scrisori-manifest, în care este stipulat că „singura politică” pe care a făcut-o până acum „a fost a unei soții devotate și a unei mame care și-a crescut copiii cu forță și putere”, a scris impresara. Ea spune că și-a propus să militeze pentru drepturile femeilor din țara noastră, iar partidul căruia i se alătură este Alianța Pentru Patrie, condus de Codrin Ștefănescu, fost lider PSD și, de altfel, fost iubit al impresarei.

Manifest politic al Anamariei Prodan

„Fiecare femeie mândră, orgolioasă, care își cunoaște adevărata valoare, care se prețuiește și are încredere în forțele ei, hotărâtă să lupte până la capăt pentru dreptate și pentru drepturile ei, știe ce simți când ești trădată, a scris Anamaria Prodan, care crede că „femeile sunt aproape inexistente, într-o lume acerbă a bărbaților”.

„Iar eu, din statutul de membru fondator al A.P.P. retras și tăcut, am decis că este timpul să ies la război pentru drepturile femeilor. Statisticile spun că în prima jumătate a anului 2022 au avut loc peste 40.000 de cazuri de violență domestică în care a intervenit poliția, dintre care peste 9.400 de situații cu risc iminent. Și acestea sunt doar cele raportate!”, a motivat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, sprijinită de Codrin Ștefănescu, președintele partidului APP

Aceasta a reiterat și că se bucură de susținerea lui Codrin Ștefănescu, președintele APP, despre care spune că i-a fost alături în scandalul avut de impresară cu fostul soț Laurențiu Reghecampf.

„Codrin Ștefănescu, cel care a fost permanent lângă mine în toată tragedia creată de Laurențiu Reghecampf, a fost deosebit de primitor, mi-a pus la dispoziție incredibila echipă de magistrați renumiți, cu experiență, din A.P.P., infrastructura A.P.P.

Am toată susținerea lui pentru a construi la nivel național această structură care apără drepturile româncelor, într-o lume încă a bărbaților”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și liderul APP au avut o relație

Despre acea perioadă, Codrin Ștefănescu își amintește că a fost una tumultoasă, din pricina firilor lor expansive, însă în urma unei relații de cuplu scurte, cei doi au rămas prieteni.

„Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din ’95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf.

Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat „La mulţi ani”, ştiind că cancerul a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj. Îi ziceam, „Hai, mai, Ionela că eşti roşie în obrăjori”. Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, spunea Codrin Ştefănescu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D.