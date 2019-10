Cu toate acestea, Anamaria Prodan, a povestit un episod care s-a petrecut cu mai mult timp în urmă, în anul 1994. Ionela Prodan, mama sa, trăia în acea perioadă, iar reacția pe care avut-o auzind ce decizie… ciudată a luat Anamaria a fost una extremă.

„Mi-am vândut un apartament cu două camere din Bucureşti de 7.000 de euro, pentru a-mi plăti o factură, mai exact telefonul. Mama mi-a zis că nu-mi plăteşte nimic, aşa că l-am vândut. De atunci nu a mai pus nimic pe numele meu. În ’94 s-a întâmplat asta, dacă nu plăteam mă executau silit. Mama mi-a zis să stau pe stradă, m-am mutat la o prietenă. Am încercat s-o conving că nu sunt eu de vină”, a povestit Anamaria Prodan în urmă cu ceva timp.

Foarte puțini cunosc și un alt detaliu picant din viața Anamariei. Și-a pierdut un apartament la… casino, iar vedeta a oferit detalii și despre acea întâmplare.

”La cazinou am ajuns din cauza anturajului. Atunci am pierdut şi casa. Atunci am vândut apartamentul că să achit telefonul, că vorbeam la telefon foarte mult şi pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte mulţi bani… dar exact atunci, când a fost foarte greu, maică-mea a fost atât de inteligentă în cât mi-a zis: „OK, ţi-ai pierdut apartamentul? Stai pe stradă sau stai la mine în casă, dar după regulile mele. Ai pierdut toţi banii la cazino? Ghinion. Mănânci la mine, dar mănânci ce-ţi dau eu“. Mi-am dat seama că mi-am pierdut nu numai banii, dar mi-am pierdut şi independenţa şi respectul de sine şi respectul familiei. Atunci a fost momentul în care am zis OK, bine, am încheiat şi capitolul ăsta din viaţa mea, bine că a fost scurtuţ”, a mărturisit vedeta, scrie Cancan.

