International Analiștii estimează că oferta de petrol va depăși cererea în 2025 și 2026







Agenția Internațională a Energiei (IEA) avertizează că, în 2025 și 2026, oferta de petrol va crește mult mai rapid decât cererea, pe fondul creșterii producției membrilor OPEC+ și al creșterii ofertei din afara grupului, potrivit CNN.

În raportul lunar, IEA estimează că oferta globală va crește cu 2,5 milioane de barili pe zi în 2025, față de 2,1 milioane de barili pe zi prevăzuți anterior, iar în 2026 cu încă 1,9 milioane de barili pe zi.

Totuși, cererea este estimată să crească cu doar 680.000 de barili pe zi în 2025 și cu 700.000 de barili pe zi în 2026, ambele valori fiind revizuite în scădere.

„Cele mai recente date indică o cerere slabă în principalele economii și, având în vedere încrederea încă scăzută a consumatorilor, o revenire bruscă pare puțin probabilă”, a transmis agenţia în raport.

Previziunile IEA privind cererea se situează la limita inferioară a intervalului estimat de industria petrolieră, deoarece agenția se așteaptă la o tranziție mai rapidă către surse de energie regenerabile decât alți analiști.

Marți, OPEC și-a menținut previziunile privind creșterea cererii cu 1,29 milioane de barili pe zi în acest an, aproape dublu față de cifra estimată de IEA.

Diferența dintre oferta în creștere și cererea redusă ar putea genera un surplus de aproape 3 milioane de barili pe zi anul viitor, iar prețul Brent a scăzut sub 66 de dolari pe baril după publicarea raportului.

IEA arată că producția suplimentară provine atât de la OPEC+, cât și de la producători din afara alianței, precum Statele Unite, Canada, Brazilia și Guyana. Totuși, noile sancțiuni impuse Rusiei și Iranului ar putea diminua exporturile celor doi mari producători.

Deși cererea a fost revizuită în scădere, IEA estimează că rafinăriile mondiale vor atinge în august un nou record de 85,6 milioane de barili pe zi, susținute de rezultate mai bune decât cele așteptate în statele OECD și în China.