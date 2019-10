„Cu scuzele de rigoare pentru reacția tardivă, datorată în mare parte salbei de concerte în care am fost angajată plus a vacanței petrecute în compania fiului meu , doresc să fac câteva precizări din respect pentru fostul meu partener de viață, familiile noastre, fiul meu cât și a fanilor mei ;

-Exact cum a declarat și Mike Diamonds, ne-am văzut în Nuba , am conversat super amical , am râs și ne am distrat cum fac toți oamenii în club, dar ulterior ne am dus fiecare la casa lui , nu a existat nici măcar un sărut. Fără continuări sau episoade ulterioare. Atât.

-Foarte important de precizat ,este ca la acel moment , eram deja despărțită în mod oficial de câteva luni bune de tatal lui Adam și fostul meu partener de viață. Separați și mutați separat !

-Sunt o femeie matură și asumată, nu am nimic de ascuns în plan profesional și social , sunt o mamă singură care muncește din greu și cinstit pentru viitorul copilului meu și vă promit solemn să recunosc, atunci când va fi cazul, orice relație pasageră sau stabilă în viața mea deoarece nu greșesc cu nimic față de nimeni, aleg transparența și asumarea în locul poveștilor nemuritoare.

Aceeasi Anna Lesko…”, a declarat Anna Lesko pentru CANCAN.RO

