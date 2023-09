Irinel Columbeanu plânge după Anna Lesko. Semnul care l-a pus pe gânduri

Casa lui Irinel Columbeanu era scoasă la vânzare, pentru 3,9 milioane de euro, sau la închiriere pentru 15.000 de euro pe lună. Dar incendiul, provocat, cum spune chiar el, a distrus toate amintirile.

Acesta susține că a fost vorba despre un incendiu provocat. El crede că a fost un „furt deghizat”, pentru frescele de mare valoare din locuință realizate de Sabin Bălașa.

După niște ani de la despărțirea de Anna Lesko, Irinel Colmbeanu a făcut o serie de declarații. El spune că a pierdut singurul lucru care-i mai amintea de artistă. Un tablou care a ars odată cu vila din Izvorani, în incendiul din anul 2020.

Irinel Columbeanu și Anna Lesko au format un cuplu vreme de opt ani de zile. În perioada anilor 1996-2004, când locul i-a fost luat de Monica Gabor, fosta lui soție. Deși cei doi au mers pe drumuri diferite, amintirile dăinuise și acum.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Irinel Columbeanu l-a păstrat tabloul vreme de mai bine de un deceniu, până când a ars, atunci când i-a luat foc vila de la Izvorani.

Anna Lesko și Irinel Columbeanu s-au iubit foarte mult, însă au decis să pună punct după opt ani de zile petrecuți împreună. Anna mărturisea că lângă el a fost cea mai fericită. L-a iubit și că l-a susținut în momentele grele.

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko.